Солнечная система исчезнет раньше, чем считали ученые: что ее уничтожит

Превращение Солнца в белого карлика может иметь катастрофические последствия для Солнечной системы. Но ее разрушение может произойти и раньше.

Астрономы считают, что Солнечная система будет существовать намного меньше времени, чем показывали прошлые исследования. Внешние планеты, такие как Юпитер, Сатурн, Нептун и Уран, могут улететь дальше в космос, после того как Солнце превратится в белого карлика. Скорее всего это уже не будет иметь значения для человечества, ведь наша планета исчезнет. Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Independent.

Несколько столетий астрономы считали, что гравитационное взаимодействие между Юпитером и Солнцем в конце концов разрушит стабильность Солнечной системы. Но недавние исследования показали, что как внутренние, так и внешние планеты будут иметь стабильные орбиты чрезвычайно долго. Например, орбиты внешних планет, таких как Уран и Нептун, должны оставаться стабильными на протяжении квинтиллиона лет. Если не произойдет какого-либо вмешательства внешних объектов нашей галактики.

Теперь же ученые выяснили, что Солнечная система будет разрушена намного раньше. После того, как Солнце превратится в белого карлика, Солнечная система, согласно расчетам, просуществует не миллиарды миллиардов лет, а около одного миллиарда лет.

Примерно через 5 миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта – намного большую по размерам звезду. Еще примерно через 3 миллиарда лет Солнце превратится в белого карлика (звездный остаток размером с нашу планету) после того, как потеряет значительную часть своей массы. Ранее считалось, что планеты Солнечной системы останутся на стабильных орбитах после этого. Но эти расчеты основывались на предположении, что Солнце будет терять массу равномерно.

Теперь ученые выяснили, что Солнце, вероятно, будет выбрасывать вещество рывками в течение разных периодов времени и в разных направлениях. Это создаст своего рода гравитационные толчки, которые могут изменить орбиты внешних планет, и они будут выброшены дальше в космос. Таким образом Солнечная система будет разрушена гораздо раньше, чем ожидалось. Но это может произойти даже того, когда Солнце будет красным гигантом: исследование показывает такую вероятность на уровне 40%.

Стоит отметить, что разрушение Солнечной системы уже не будет иметь никакого значения для человечества и других форм жизни, которые могут сохраниться на Земле в далеком будущем. Когда Солнце станет красным гигантом, оно станет настолько ярким и горячим, что вся жизнь на нашей планете погибнет, а сама Земля, возможно, будет поглощена нашей звездой.

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