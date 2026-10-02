Новый рекорд: астронавты миссии SpaceX Crew-13 совершили самый быстрый полет на МКС (видео)

Рекордно мало времени потребовалось космическому кораблю Crew Dragon, чтобы доставить новый экипаж на Международную космическую станцию. Это самый быстрый в истории полет американского корабля.

Четверо астронавтов миссии SpaceX Crew-13 стартовали с космодрома на мысе Канаверал на борту космического корабля Crew Dragon в четверг, 1 октября, в 18:10 по киевскому времени. Корабль на низкую околоземную орбиту уже через 10 минут доставила частично многоразовая ракета-носитель Falcon 9. После этого корабль начал маневрировать в космосе и направился к Международной космической станции (МКС). В итоге этот полет самым быстрым в истории для американского космического корабля, пишет Space.

Четверо астронавтов миссии SpaceX Crew-13 стартовали с космодрома на мысе Канаверал на борту космического корабля Crew Dragon

Корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами миссии SpaceX Crew-13 прибыл на МКС в пятницу, 2 октября, в 2:05 по киевскому времени, то есть через 7 часов 55 минут после запуска. Это была самая быстрая доставка астронавтов на МКС, совершенная космическим кораблем США.

Корабль Crew Dragon в четырьмя астронавтами миссии SpaceX Crew-13 прибыл на МКС через 7 часов 55 минут после запуска

Как заявили в NASA, это произошло потому, что орбитальная станция находилась в удачной точке, а параметры орбитальной механики и физические условия позволили сократить время от старта до стыковки до минимума.

Экипаж миссии SpaceX Crew-13 заходит на борт МКС

Предыдущий рекорд составлял 12 часов 33 минуты и его установил беспилотный грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX в ноябре 2024 года.

Рекорд самой быстрой доставки астронавтов на МКС на американском корабле до этого принадлежал миссии SpaceX Crew-11, которая осталась в августе 2025 года. Тогда от старта до стыковки с МКС прошло 14 часов 43 минуты.

Стоит отметить, что абсолютный рекорд по скорости доставки астронавтов на МКС пока что принадлежит российскому космическому кораблю "Союз", полет которого с тремя астронавтами на борту, занял 3 часа 3 минуты. Дело не в том, что российский корабль быстрее и ли мощнее Crew Dragon от компании SpaceX. Просто Россия чаще выбирает более агрессивные траектории полета к МКС.

2 октября орбитальную станцию прибыли астронавты NASA Джессика Уоткинс (для нее это второй полет в космос) и Люк Делани, канадский астронавт Джошуа Кутрик и россиянин Сергей Тетерятников. Последние трое полетели в космос впервые.

Экипаж миссии SpaceX Crew-13: Сергей Тетерятников, Люк Делани(НАСА), Джессика Уоткинс, Джошуа Кутрик Фото: NASA

Экипаж миссии SpaceX Crew-13 проведет на орбите примерно 6 месяцев. Астронавты будут заниматься техническим обслуживанием МКС и проводить научные эксперименты. Ожидается, что они вернутся на Землю примерно в феврале или марте 2027 года, когда их заменить экипаж миссии SpaceX Crew-14.

А экипаж миссии SpaceX Crew-12, который провел на борту МКС почти 7,5 месяцев может вернуться на Землю в понедельник, 5 октября. На корабле Crew Dragon домой вернутся астронавты NASA Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, представительница Европейского космического агентства Софи Адено и россиянин Андрей Федяев.

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