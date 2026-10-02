Новий рекорд: астронавти місії SpaceX Crew-13 здійснили найшвидший політ на МКС (відео)

Космічному кораблю Crew Dragon знадобилося рекордно мало часу, щоб доставити новий екіпаж на Міжнародну космічну станцію. Це найшвидший у історії політ американського корабля.

Четверо астронавтів місії SpaceX Crew-13 стартували з космодрому на мисі Канаверал на борту космічного корабля Crew Dragon у четвер, 1 жовтня, о 18:10 за київським часом. Корабель на низьку навколоземну орбіту вже через 10 хвилин доставила частково багаторазова ракета-носій Falcon 9. Після цього корабель почав маневрувати в космосі й попрямував до Міжнародної космічної станції (МКС). У підсумку цей політ став найшвидшим в історії для американського космічного корабля, пише Space.

Четверо астронавтів місії SpaceX Crew-13 стартували з космодрому на мисі Канаверал на борту космічного корабля Crew Dragon

Корабель Crew Dragon із чотирма астронавтами місії SpaceX Crew-13 прибув на МКС у п’ятницю, 2 жовтня, о 2:05 за київським часом, тобто через 7 годин 55 хвилин після запуску. Це була найшвидша доставка астронавтів на МКС, здійснена космічним кораблем США.

Корабель Crew Dragon із чотирма астронавтами місії SpaceX Crew-13 прибув на МКС через 7 годин 55 хвилин після запуску

Як повідомили в NASA, це сталося тому, що орбітальна станція перебувала у сприятливій точці, а параметри орбітальної механіки та фізичні умови дозволили скоротити час від старту до стикування до мінімуму.

Екіпаж місії SpaceX Crew-13 піднімається на борт МКС

Попередній рекорд становив 12 годин 33 хвилини, і його встановив безпілотний вантажний космічний корабель Dragon компанії SpaceX у листопаді 2024 року.

До цього рекорд найшвидшої доставки астронавтів на МКС на американському кораблі належав місії SpaceX Crew-11, яка відбулася в серпні 2025 року. Тоді від старту до стикування з МКС минуло 14 годин 43 хвилини.

Варто зазначити, що абсолютний рекорд зі швидкості доставки астронавтів на МКС наразі належить російському космічному кораблю "Союз", політ якого з трьома астронавтами на борту тривав 3 години 3 хвилини. Справа не в тому, що російський корабель швидший чи потужніший за Crew Dragon від компанії SpaceX. Просто Росія частіше обирає більш агресивні траєкторії польоту до МКС.

2 жовтня на орбітальну станцію прибули астронавти NASA Джессіка Воткінс (для неї це другий політ у космос) і Люк Делані, канадський астронавт Джошуа Кутрік та росіянин Сергій Тетерятников. Останні троє полетіли в космос вперше.

Екіпаж місії SpaceX Crew-13: Сергій Тетерятников, Люк Делані (НАСА), Джессіка Воткінс, Джошуа Кутрік Фото: NASA

Екіпаж місії SpaceX Crew-13 проведе на орбіті приблизно 6 місяців. Астронавти займатимуться технічним обслуговуванням МКС та проводитимуть наукові експерименти. Очікується, що вони повернуться на Землю приблизно в лютому або березні 2027 року, коли їх замінить екіпаж місії SpaceX Crew-14.

А екіпаж місії SpaceX Crew-12, який провів на борту МКС майже 7,5 місяців, може повернутися на Землю в понеділок, 5 жовтня. На кораблі Crew Dragon додому повернуться астронавти NASA Джессіка Мейр і Джек Хетевей, представниця Європейського космічного агентства Софі Адено та росіянин Андрій Федяєв.

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