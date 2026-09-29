Найбільша ракета у світі після історичної місії повернулася на Землю й вибухнула (відео)

14-й випробувальний політ ракети Starship визнано успішним. Однак перед введенням її в експлуатацію компанії SpaceX ще доведеться виконати чимало роботи.

Для компанії SpaceX Ілона Маска 28 вересня відбулася справді історична подія. "Straship", найбільша й найпотужніша ракета-носій із усіх, що коли-небудь створювалися, вперше побувала на навколоземній орбіті та повернулася назад на Землю. Незважаючи на те, що перший ступінь ракети вибухнув після приземлення, це входило в плани компанії. Місія визнана цілком успішною і відкриває шлях до початку повноцінної експлуатації цієї ракети, пише "Фокус".

У понеділок, 28 вересня, о 15:48 за київським часом з космодрому Starbase у Техасі стартувала повністю багаторазова ракета Starship, що складається з прискорювача Super Heavy та верхнього ступеня, який, по суті, є космічним кораблем, під назвою Starship або просто Ship.

Ракета мала вперше здійснити політ на навколоземну орбіту, вивести 26 супутників Starlink нового покоління, зробити 6 обертів навколо нашої планети та повернутися назад на Землю. Усі поставлені завдання ракета Starship, висотою 124 метри, виконала.

Космічний корабель Starship вперше вийшов на орбіту Фото: Скриншот

Під час 14-го випробувального польоту в космос було запущено третю, модернізовану версію ракети — Starship V3. Як і планувалося, через 7 хвилин після старту в Мексиканській затоці приводнився прискорювач Super Heavy. Приблизно через 30 хвилин після запуску космічний корабель Starship вийшов на низьку навколоземну орбіту на висоті приблизно 275 кілометрів.

Після цього Starship вперше вивів на орбіту 26 нових супутників Starlink V3. За словами Ілона Маска, це перші апарати майбутньої групи, яка складатиметься зі 100 000 супутників.

Starship мав повернутися на Землю приблизно через 9 годин 50 хвилин і приводнитися в Тихому океані біля берегів Чилі. Однак команда місії вирішила скоротити час польоту, тому космічний корабель Starship почав входити в атмосферу вже через 2 години 40 хвилин після запуску. Через 3 години 8 хвилин після старту він приводнився цілим і неушкодженим у північній частині Тихого океану. Але під час удару об воду верхній ступінь ракети Starship перекинувся й вибухнув. Хоча передбачалося, що це може статися.

Незважаючи на успіх місії, компанії SpaceX ще доведеться чимало попрацювати, щоб повністю підготувати Starship до експлуатації. Ця ракета може перевозити на борту понад 100 тонн вантажу. Також вона призначена для запуску астронавтів у космос. Головна перевага цієї ракети полягає в тому, що вона повністю багаторазова: обидва ступені ракети повертаються назад на Землю, і їх можна швидко підготувати до нового запуску.

Тепер SpaceX має продемонструвати, як обидва ступені повертаються на стартовий майданчик, хоча прискорювач Super Heavy це вже робив.

Повністю багаторазова ракета Starship має допомогти людству колонізувати Місяць і Марс і може назавжди змінити космічні польоти. Ілон Маск неодноразово зазначав, що ракета Starship здатна зробити колонізацію Марса економічно вигідною.

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