Найпотужніша ракета у світі Starship вперше вийшла на навколоземну орбіту: далі Марс (відео)

28 вересня 2026 року відбулася подія, яка може назавжди змінити космічні польоти.

У понеділок вранці, 28 вересня, о 15:49 за київським часом з космодрому компанії SpaceX у Техасі стартувала найбільша й найпотужніша у світі 124-метрова ракета Starship. Вона вперше вийшла на навколоземну орбіту. До цього мегаракета здійснювала лише суборбітальні польоти. Повністю багаторазова ракета Starship, яка покликана допомогти людству колонізувати Місяць і Марс, може назавжди змінити космічні польоти, пише Фокус.

Обидва ступені ракети Starship — прискорювач Super Heavy та верхній ступінь Ship — спроектовані як повністю багаторазові, і їх можна використовувати знову для нових запусків після повернення на Землю. У світі немає жодної такої ракети, але компанії Ілона Маска SpaceX вдалося її створити.

Компанія SpaceX розраховує, що Starship дозволить людству колонізувати Місяць і Марс і, можливо, вирушити до більш віддалених світів Сонячної системи. Але ракета все ще перебуває на етапі льотних випробувань. Вона вже здійснила 13 суборбітальних польотів, а 28 вересня відбувся 14-й запуск у космос.

Як і планувалося, нижній ступінь ракети Starship — прискорювач Super Heavy — успішно приводнився у Мексиканській затоці через кілька хвилин після старту. А верхній ступінь Ship висотою 52 метри вийшов на навколоземну орбіту. Цей ступінь, який по суті є космічним кораблем, здатним перевозити як людей, так і вантажі, має здійснити 6 обертів навколо Землі. Приблизно через 10 годин після старту верхня ступінь ракети Starship має приземлитися в Тихому океані біля узбережжя Чилі.

Під час польоту верхній ступінь Starship успішно вивів на орбіту 26 26 інтернет-супутників Starlink нового покоління. Вони стануть першими апаратами нової групи Starlink, яка, за словами Ілона Маска, зрештою налічуватиме 100 000 космічних апаратів.

Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation. Super Heavy boosted back towards its splashdown site in the Gulf of America pic.twitter.com/0DcBz1wayt — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Історичний політ Starship триває, і ви можете спостерігати за ним, перейшовши за посиланням вище. Залишається сподіватися, що 14-й випробувальний політ Starship буде визнано цілком успішним.

Starship performs its orbital insertion burn and enters orbit of Earth for the first time pic.twitter.com/LodrSTnEnl — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Нагадуємо, що NASA обрало космічний корабель Starship як перший пілотований посадковий модуль для програми місії "Артеміда-4". У 2028 році астронавти NASA мають знову висадитися на Місяці вперше з 1972 року.

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