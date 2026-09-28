Найстаршій мешканці США виповнилося 116 років: у чому секрет такого довголіття

Наомі Вайтхед стала лише тридцять третьою людиною в історії, яка дожила до такого віку.

Найстарша мешканка США та друга за віком мешканка планети Наомі Вайтхед 26 вересня 2026 року відсвяткує свій 116-й день народження. Що наука каже про причини того, що деякі люди доживають до такого віку? Про це пише ScienceAlert.

Наразі вченим відомо, що гени можуть визначати стан нашого здоров’я та тривалість життя. Результати нещодавніх досліджень вказують на те, що вроджені генетичні особливості можуть пояснювати до 50 % відмінностей у тривалості життя різних людей. Деякі люди, як вважають вчені, можливо, отримали такий самий генетичний джекпот, як і Наомі Вайтхед.

Раніше вважалося, що гени визначають лише 20–25 % відмінностей у тому, чи доживе людина до віку 80–85 років. Але нові дані показують, що, якщо виключити випадки смерті внаслідок нещасних випадків, інфекцій або насильства, то вплив генетики на тривалість життя зростає майже вдвічі.

Проте неможливо точно сказати, як саме гени конкретної людини вплинуть на тривалість її життя.

У 2025 році в ході дослідження, присвяченого одній із найстаріших мешканок планети, на ім'я Марія Браньяс Морера, яка померла у 2024 році у віці 117 років і 168 днів, було виявлено геном, який виглядав надзвичайно молодим. Перед смертю Браньяс Морера добровільно надала вченим зразки крові, слини та сечі.

Незважаючи на похилий вік, вона відрізнялася чудовим станом серцево-судинної системи та дуже низьким рівнем запальних процесів в організмі.

У неї також було виявлено рідкісні генетичні варіанти, пов’язані з довголіттям, ефективною роботою імунної системи, а також зі здоров’ям серця та мозку.

Чи має Вайтхед такий самий "молодий" геном — невідомо. Її батько дожив до понад 90 років, і цілком імовірно, що вона успадкувала деякі з його корисних генів. Проте набір ДНК, що передається кожному нащадку, може відрізнятися, як і потенційна тривалість їхнього життя.

В середньому онуки Вайтхед успадкували близько 25 % її ДНК, тоді як правнуки отримали лише близько 3 %. Навіть якщо комусь із них пощастило отримати поєднання всіх її найкращих генів, це аж ніяк не гарантує, що вони проживуть таке ж довге життя.

Гени можуть підвищити шанси на довголіття, але не гарантують, що людина проживе дуже довге життя, вважають вчені. Спосіб життя та зовнішні чинники, що не залежать від людини, можуть швидко звести нанівець генетичну перевагу.

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