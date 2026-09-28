Самой пожилой жительнице США исполнилось 116 лет: в чем секрет такого долголетия

Наоми Уайтхед стала лишь тридцать третьим человеком в истории, достигшим такого возраста.

Самая пожилая жительница США и вторая по возрасту жительница планеты Наоми Уайтхед 26 сентября 2026 года только свой 116-й день рождения. Что наука говорит о причинах того, что некоторые люди доживают до такого возраста? Об этом пишет ScienceAlert.

Сейчас ученым известно, что гены могут определять состояние нашего здоровья и продолжительность жизни. Результаты недавних исследований указывают на то, что врожденные генетические особенности могут объяснять до 50% различий в продолжительности жизни разных людей. Некоторые люди, как считают ученые, возможно, получили такой же генетический джекпот, как и Наоми Уайтхед.

Ранее считалось, что гены определяют лишь 20–25% различий в том, доживет ли человек до возраста 80–85 лет. Но новые данные показывают, что, если исключить случаи смерти в результате несчастных случаев, инфекций или насилия, то влияние генетики на продолжительность жизни возрастает почти вдвое.

Тем не менее невозможно точно сказать, как именно гены конкретного человека повлияют на продолжительность его жизни.

В 2025 году в ходе исследования, посвященного одной из старейших жительниц планеты, по имени Мария Браньяс Морера, которая умерла в 2024 году в возрасте 117 лет и 168 дней, был обнаружен геном, который выглядел исключительно молодым. Перед смертью Браньяс Морера добровольно предоставила ученым образцы крови, слюны и мочи.

Несмотря на преклонный возраст, она отличалась отличным состоянием сердечно-сосудистой системы и очень низким уровнем воспалительных процессов в организме.

У нее также были выявлены редкие генетические варианты, связанные с долголетием, эффективной работой иммунной системы, а также здоровьем сердца и мозга.

Обладает ли Уайтхед таким же молодым геномом неизвестно. Ее отец дожил до 90 с лишним лет, и вполне вероятно, что она унаследовала некоторые из его полезных генов. Тем не менее, набор ДНК, передаваемый каждому потомку, может различаться, как и потенциальная продолжительность их жизни.

В среднем внуки Уайтхед унаследовали около 25% ее ДНК, тогда как правнуки получили лишь около 3%. Даже если кому-то из них повезло получить сочетание всех ее лучших генов, это вовсе не гарантирует, что они проживут столь же долгую жизнь.

Гены могут повысить шансы на долголетие, но не гарантируют, что человек проживет очень долгую жизнь, считают ученые. Образ жизни и внешние факторы, не зависящие от человека, могут быстро свести на нет генетическое преимущество.

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