Райский сад: в старинной Библии найдена карта, указывающая на местонахождение Эдема (фото)

В Библии 1599 года издания обнаружена подробная карта, показывающая, где, по мнению ее создателей, находился Эдемский сад.

Так называемая Женевская Библия была создана английскими протестантскими богословами, бежавшими из Англии в Швейцарию. По оценкам историков, в период с 1560 по 1644 год было напечатано до 360 000 экземпляров этой книги. В одном из изданий Женевской Библии 1599 года была обнаружена карта под названием "Расположение Эдемского сада", пишет Daily Mail.

На карте "Расположение Эдемского сада" райское место, где согласно Библии, были созданы Адам и Ева, находится в пределах Великой Армении, древнего армянского государства, неподалеку от гор, где, вероятно, находится гора Арарат.

Рассказывая об этой карте на своем YouTube-канале Ashleys_AntiqueBibles, автор отметила, что Эдем на ней обозначен у истоков реки Евфрат, у подножия гор. Также на карте отмечены Месопотамия, Вавилон, Аравийская пустыня, Персидский залив и Каспийское море.

В одном из изданий Женевской Библии 1599 года была обнаружена карта под названием "Расположение Эдемского сада" Фото: Daily Mail

В Книге Бытия сказано, что из Эдема вытекала река, которая затем разделялась на четыре рукава: Пишон, Гихон, Тигр и Евфрат. Таким образом, карта указывает на то, что Эдемский сад находился в восточной части современной Турции рядом с границей с Арменией и Ираном.

Эта карта представляет собой копию изображения, созданного протестантским реформатором Жаном Кальвином в 1554 году для иллюстрации того, где, по его мнению, находился Эдемский сад. Некоторые ученые считают, что река, вытекающая из Эдема, могла разделяться на Тигр и Евфрат, но две другие реки могли быть Нилом и Гангом. Тигр и Евфрат берут начало на Армянском нагорье в Турции, текут через Сирию и Ирак, а затем сливаются в единую реку Шатт-эль-Араб, которая впадает в Персидский залив. Нил находится в Египте, а Ганг — в Индии.

На карте "Расположение Эдемского сада" райское место, где согласно Библии, были созданы Адам и Ева, находится в пределах Великой Армении Фото: Daily Mail

Но это создает серьезную географическую проблему, поскольку эти четыре реки не сходятся в одной точке. Согласно исследованию американского историка Жюстин Анжелики Уолден, Жан Кальвин предполагал, что библейский термин, которые переводится как "истоки", может обозначать либо начало, либо устье реки.

Исходя из этого, он утверждал, что Пишон и Гихон — это не отдельные реки, а названия нижних течений или устьев Тигра и Евфрата. Таким образом, согласно Кальвину, настоящий рай на Земле располагался в Месопотамии (современный Ирак).

Люди веками пытаются определить местонахождение Эдемского сада и строят различные гипотезы, но ни одна из них пока не нашла подтверждения. Поэтому данная карта может быть лишь некой подсказкой, требующей более убедительных доказательств. Если конечно Эдемский сад вообще когда-либо существовал.

Если же связывать Эдем с появлением первых людей, то Homo sapiens появились около 300 тысяч лет назад в Африке, а затем распространились по всему миру. Это значит, что потенциальный райский сад, вероятно, должен находиться в другом месте, а не там, где показывает карта.

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