Райський сад: у старовинній Біблії знайдено карту, яка вказує на місцезнаходження Едему (фото)

У Біблії видання 1599 року виявлено детальну карту, на якій показано, де, на думку її авторів, розташовувався Едемський сад.

Так звана Женевська Біблія була створена англійськими протестантськими богословами, які втекли з Англії до Швейцарії. За оцінками істориків, у період з 1560 по 1644 рік було надруковано до 360 000 примірників цієї книги. В одному з видань Женевської Біблії 1599 року було виявлено карту під назвою "Розташування Едемського саду", пише Daily Mail.

На карті "Розташування Едемського саду" райське місце, де, згідно з Біблією, були створені Адам і Єва, розташоване в межах Великої Вірменії — стародавньої вірменської держави — неподалік від гір, де, ймовірно, знаходиться гора Арарат.

Розповідаючи про цю карту на своєму YouTube-каналі Ashleys_AntiqueBibles, авторка зазначила, що Едем на ній позначений біля витоків річки Євфрат, біля підніжжя гір. Також на карті позначені Месопотамія, Вавилон, Аравійська пустеля, Перська затока та Каспійське море.

В одному з видань Женевської Біблії 1599 року було виявлено карту під назвою "Розташування Едемського саду" Фото: Daily Mail

У Книзі Буття сказано, що з Едему витікала річка, яка потім розділялася на чотири рукави: Пішон, Гіхон, Тигр та Євфрат. Таким чином, карта вказує на те, що Едемський сад розташовувався у східній частині сучасної Туреччини поблизу кордону з Вірменією та Іраном.

Ця карта є копією зображення, створеного протестантським реформатором Жаном Кальвіном у 1554 році для ілюстрації того, де, на його думку, розташовувався Едемський сад. Деякі вчені вважають, що річка, яка витікає з Едему, могла розділятися на Тигр і Євфрат, але дві інші річки могли бути Нілом і Гангом. Тигр і Євфрат беруть початок на Вірменському нагір’ї в Туреччині, протікають через Сирію та Ірак, а потім зливаються в єдину річку Шатт-ель-Араб, яка впадає в Перську затоку. Ніл знаходиться в Єгипті, а Ганг — в Індії.

На карті "Розташування Едемського саду" райське місце, де, згідно з Біблією, були створені Адам і Єва, розташоване в межах Великої Вірменії Фото: Daily Mail

Але це створює серйозну географічну проблему, оскільки ці чотири річки не сходяться в одній точці. Згідно з дослідженням американської історикині Жюстін Анжеліки Уолден, Жан Кальвін припускав, що біблійний термін, який перекладається як "витоки", може позначати або початок, або гирло річки.

Виходячи з цього, він стверджував, що Пішон і Гіхон — це не окремі річки, а назви нижніх течій або гирл Тигру та Євфрату. Отже, на думку Кальвіна, справжній рай на Землі розташовувався в Месопотамії (сучасний Ірак).

Протягом століть люди намагаються визначити місцезнаходження Едемського саду і висувають різні гіпотези, але жодна з них поки що не знайшла підтвердження. Тому ця карта може бути лише певною підказкою, яка потребує більш переконливих доказів. Якщо, звичайно, Едемський сад взагалі коли-небудь існував.

Якщо ж пов’язувати Едем із появою перших людей, то Homo sapiens з’явилися близько 300 тисяч років тому в Африці, а потім поширилися по всьому світу. Це означає, що потенційний райський сад, ймовірно, має знаходитися в іншому місці, а не там, де показує карта.

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