На Туринській плащаниці виявлено ДНК: це підтверджує історію про воскресіння Ісуса

Дослідники проаналізували лляні волокна та виявили на плащаниці сліди рідкісної генетичної лінії, характерної для мешканців Святої землі.

Туринська плащаниця — похоронне полотно довжиною близько 4,3 метра, у яке, як вважається, було загорнуто тіло Ісуса Христа після розп’яття. Полотно також є одним із найбільш досліджених і таких, що викликають палкі суперечки, артефактів в історії, пише Daily Mail.

Перший радіовуглецевий аналіз Туринської плащаниці було проведено у 1980-х роках, і його результати вказували на середньовічне походження реліквії. Втім, деякі дослідники стверджують, що інші дані, отримані під час вивчення тканини, свідчать про інше. Однак недавній аналіз волокон, взятих із плащаниці, дав результати, які, як вважається, пов’язують загадковий артефакт із біблійними подіями.

Дослідження було проведено командою італійських вчених, які повторно проаналізували лляні волокна, вилучені з різних ділянок плащаниці ще в 1978 році. Команда використовувала метод секвенування нового покоління, що дозволяє одночасно аналізувати мільйони генетичних фрагментів.

Вченим вдалося виявити рідкісну генетичну лінію, характерну переважно для мешканців Близького Сходу — зокрема, для друзів, які проживають на Святій землі, в Йорданії, Лівані та Сирії. Крім того, було виявлено солелюбні організми — це дозволяє припустити, що в минулому тканина зберігалася або перебувала поблизу водойм із солоною водою.

Вважається, що ці дані підтверджують перебування плащаниці на Близькому Сході та в умовах високої солоності, додаючи ще один елемент до мозаїки наукових доказів на користь автентичності плащаниці. Втім, дослідники наголошують, що аналіз ДНК не може довести, що в цю тканину дійсно був загорнутий Ісус, так само як і визначити, чи є вона середньовічною, чи їй уже 2000 років.

Зазначимо, що перша документально підтверджена публічна поява плащаниці датується 1350-ми роками і пов’язана з французьким лицарем Жоффруа де Шарні, який виставив її на загальний огляд. Однак обставини, за яких він отримав цю тканину, досі залишаються загадкою.

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