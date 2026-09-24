Шведський король влаштував настільки грандіозний бенкет, що він ледь не зруйнував королівство

Король Швеції Адольф Фредрік, який правив з 1751 по 1771 рік, не був видатним воєначальником чи мудрим правителем, але прославився своїми бенкетами.

У 1771 році шведський король вирішив влаштувати найграндіозніший бенкет, який ледь не призвів до загибелі всього королівства, пише Фокус.

Увечері 12 лютого він вирішив влаштувати вечерю, на тлі якої навіть римські імператори здавалися б такими, що дотримуються дієти.

Меню було справжнім марафоном обжерливості: омари, ікра, квашена капуста, копчений оселедець і відварене м’ясо — і все це запивали річками шампанського.

Але у короля була особлива пристрасть. Він зажадав "семлу" — традиційну шведську булочку з мигдалевою пастою та жирними вершками, яку подають із гарячим молоком. Зазвичай люди з’їдали одну таку порцію. Адольф Фредрік з’їв чотирнадцять.

Коли він доїв чотирнадцяту порцію, його організм не витримав колосального обсягу з’їденого.

Король звалився в крісло: його травна система не витримала тягаря власної жадібності. Близько півночі монарх помер, а Швеція занурилася в конституційну кризу.

Адольф Фредрік увійшов в історію як монарх, який "переїв себе до смерті".

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