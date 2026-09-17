Секрет незвичайного перстня короля Англії Карла III: він ніколи не знімає прикрасу (фото)

Король Карл III носить на мізинці лівої руки золотий перстень-печатку — незмінний символ королівської спадщини та особистої традиції.

На персні зображено офіційну емблему принца Уельського та німецький девіз "Ich Dien", що перекладається як "Я служу". Цей перстень Карл отримав від свого дядька, принца Едуарда, пише Фокус.

Справжня причина, через яку король Карл завжди носить перстень на мізинці, криється не в моді, хоча ця прикраса знаходиться на його пальці вже понад півстоліття і присутня практично на всіх офіційних фотографіях. Справа в спадщині, коли передається не просто предмет, а титул та історія, увічнені в металі.

Цей перстень-печатка — вид прикраси, коріння якого сягає глибокої давнини, коли подібні кільця використовували для відбитка на гарячому воску під час засвідчення документів. Це був підпис ще до того, як поняття підпису виникло в сучасному розумінні цього слова.

Перстень принца Уельського Фото: Wikimedia Commons

На персні короля зображено геральдичну емблему принца Уельського: три страусові пера, що піднімаються з вінця й оповиті стрічкою з написом "Ich Dien" (німецькою — "Я служу"). Ця емблема та девіз належать принцу Уельському з XIV століття, коли вони почали асоціюватися з Едуардом, Чорним принцом.

Вважається, що перстень виготовлений із валлійського золота — матеріалу, який використовується для королівських обручок ще з часів весілля майбутньої королеви-матері у 1923 році. Експерти з ювелірних виробів та королівські оглядачі повідомляють, що спочатку перстень належав двоюрідному діду короля — Едуарду VIII, який зрікся престолу в 1936 році. Едуард сам носив титул принца Уельського до свого короткого правління, і згодом перстень перейшов до наступного володаря цього титулу.

На фотографіях видно, що він незмінно присутній на руці короля з середини 1970-х років: на знімках заручин із принцесою Діаною у 1981 році, на їхньому весіллі в липні того ж року, на церемонії одруження з королевою Каміллою у 2005 році та на коронації у травні 2023 року.

Варто згадати ще одну деталь: його обручку надіто на той самий палець, під перснем-печаткою. Судячи з наявних відомостей, так було й під час його першого шлюбу — обручка розташовувалася під перстнем-печаткою на мізинці лівої руки, а не на традиційному безіменному пальці.

Навіть після своєї коронації Карл III, який передав титул принца Уельського своєму синові, досі носить цю печатку на мізинці. Він жодного разу її не знімав, і ніхто в палаці ніколи не питав, чому.

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