Секрет необычного кольца короля Англии Карла III: он никогда не снимает украшение (фото)

Король Карл III носит на мизинце левой руки золотой перстень-печатку — неизменный символ королевского наследия и личной традиции.

На кольце изображена официальная эмблема принца Уэльского и немецкий девиз «Ich Dien», что переводится как «Я служу». Этот перстень достался Карлу от его дяди, принца Эдуарда, пишет Фокус.

Истинная причина, по которой король Карл всегда носит перстень на мизинце, кроется не в моде, хотя это украшение находится на его пальце уже более полувека и присутствует практически на всех официальных фотографиях. Дело в наследстве, когда передается не просто предмет, а титул и история, запечатленные в металле.

Это перстень-печатка — форма украшения, уходящая корнями в глубокую древность, когда подобные кольца использовали для оттиска на горячем воске при заверении документов. Это была подпись еще до того, как понятие подписи возникло в современном смысле слова.

Кольцо принца Уэльского Фото: Wikimedia Commons

На перстне короля изображена геральдическая эмблема принца Уэльского: три страусовых пера, поднимающихся из венца и обвитых лентой с надписью «Ich Dien» (по-немецки — «Я служу»). Эта эмблема и девиз принадлежат принцу Уэльскому с XIV века, когда они стали ассоциироваться с Эдуардом, Черным принцем.

Считается, что перстень изготовлен из валлийского золота — материала, который используется для королевских обручальных колец со времен свадьбы будущей королевы-матери в 1923 году. Эксперты по ювелирным изделиям и королевские обозреватели сообщают, что изначально перстень принадлежал двоюродному деду короля — Эдуарду VIII, отрекшемуся от престола в 1936 году. Эдуард сам носил титул принца Уэльского до своего короткого правления, и впоследствии перстень перешел к следующему обладателю этого титула.

На фотографиях видно, что он неизменно присутствует на руке короля с середины 1970-х годов: на снимках помолвки с принцессой Дианой в 1981 году, на их свадьбе в июле того же года, на церемонии бракосочетания с королевой Камиллой в 2005 году и на коронации в мае 2023 года.

Стоит упомянуть еще одну деталь: его обручальное кольцо надето на тот же палец, под перстнем-печаткой; судя по имеющимся сведениям, так было и во время его первого брака — обручальное кольцо располагалось под печаткой на мизинце левой руки, а не на традиционном безымянном пальце.

Даже после своей коронации Карл III, который передал титул принца Уэльского своему сыну, до сих пор носит эту печатку на мизинце. Он ни разу его не снимал, и никто во дворце никогда не спрашивал почему.

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