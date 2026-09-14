Артефакт принадлежал влиятельной женщине: золотое кольцо из Болгарии оказалось символом власти (фото)

Небольшое золотое кольцо, найденное недалеко от Златограда в Болгарии, сохранило имя женщины, жившей в византийском мире почти семь веков назад. Этот артефакт XIV века свидетельствует о том, что его владелица имела право заверять документы от своего имени.

Кольцо с надписью "Севаста Мария Скулена" было публично представлено в Златограде 5 сентября 2026 года археологом, профессором Николаем Овчаровым и инженером Александром Митушевым, в зарегистрированной частной коллекции которого находится этот предмет, пишет Arkeonews.

По данным Болгарского информационного агентства, находка была сделана на территории площадью от четырёх до пяти километров вблизи Златограда, простирающейся в сторону греческой границы. Первоначальный археологический контекст артефакта неизвестен, что ограничивает возможности точного определения места проживания Марии или обстоятельств потери кольца.

Кольцо сохранило имя женщины, жившей в византийском мире почти семь веков назад Фото: Prof. Nikolay Ovcharov

Специалист по сигилографии Димитар Стоименов расшифровал греческую надпись как "Севаста Мария Скулена". Буквы были выгравированы зеркально, чтобы они правильно отображались при оттиске кольца в мягком воске.

Женские перстни-печати византийского периода встречаются гораздо реже, чем мужские. Это делает данный предмет особенно ценным для историков, поскольку он напрямую связывает женщину, имя которой известно, с атрибутом документальной власти.

По форме букв кольцо датируется серединой XIV века, вероятно, 1330-ми — 1350-ми годами. Овчаров отметил, что, вероятно, кольцо было изготовлено в провинциальной мастерской Византийской империи в период правления династии Палеологов.

Титул "севаст" также дает представление о социальном положении Марии. Когда-то этот титул был зарезервирован для лиц очень высокого ранга, но к XIII–XIV векам его статус изменился, и его стали использовать также среди провинциальной элиты.

Женские перстни-печати византийского периода встречаются гораздо реже, чем мужские Фото: Prof. Nikolay Ovcharov

Существует возможная связь между Марией и семьёй Скулес, упомянутой в документах из того же обширного региона. Овчаров процитировал документ 1338 года из Великой Лавры на горе Афон, в котором упоминается Севаст Скулес как землевладелец в восточной части Серреской равнины. Учёный предположил, что Мария Скулена могла быть его женой.

Жизнь Марии Скулены невозможно полностью воссоздать. Историки не знают, какие документы она скрепляла печатью и насколько велико было её влияние. Но перстень свидетельствует о том, что её имя было достаточно важным, чтобы его выгравировали на золоте и воспроизвели в воске.

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