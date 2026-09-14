Артефакт принадлежал влиятельной женщине: золотое кольцо из Болгарии оказалось символом власти (фото)
Небольшое золотое кольцо, найденное недалеко от Златограда в Болгарии, сохранило имя женщины, жившей в византийском мире почти семь веков назад. Этот артефакт XIV века свидетельствует о том, что его владелица имела право заверять документы от своего имени.
Кольцо с надписью "Севаста Мария Скулена" было публично представлено в Златограде 5 сентября 2026 года археологом, профессором Николаем Овчаровым и инженером Александром Митушевым, в зарегистрированной частной коллекции которого находится этот предмет, пишет Arkeonews.
По данным Болгарского информационного агентства, находка была сделана на территории площадью от четырёх до пяти километров вблизи Златограда, простирающейся в сторону греческой границы. Первоначальный археологический контекст артефакта неизвестен, что ограничивает возможности точного определения места проживания Марии или обстоятельств потери кольца.
Специалист по сигилографии Димитар Стоименов расшифровал греческую надпись как "Севаста Мария Скулена". Буквы были выгравированы зеркально, чтобы они правильно отображались при оттиске кольца в мягком воске.
Женские перстни-печати византийского периода встречаются гораздо реже, чем мужские. Это делает данный предмет особенно ценным для историков, поскольку он напрямую связывает женщину, имя которой известно, с атрибутом документальной власти.
По форме букв кольцо датируется серединой XIV века, вероятно, 1330-ми — 1350-ми годами. Овчаров отметил, что, вероятно, кольцо было изготовлено в провинциальной мастерской Византийской империи в период правления династии Палеологов.
Титул "севаст" также дает представление о социальном положении Марии. Когда-то этот титул был зарезервирован для лиц очень высокого ранга, но к XIII–XIV векам его статус изменился, и его стали использовать также среди провинциальной элиты.
Существует возможная связь между Марией и семьёй Скулес, упомянутой в документах из того же обширного региона. Овчаров процитировал документ 1338 года из Великой Лавры на горе Афон, в котором упоминается Севаст Скулес как землевладелец в восточной части Серреской равнины. Учёный предположил, что Мария Скулена могла быть его женой.
Жизнь Марии Скулены невозможно полностью воссоздать. Историки не знают, какие документы она скрепляла печатью и насколько велико было её влияние. Но перстень свидетельствует о том, что её имя было достаточно важным, чтобы его выгравировали на золоте и воспроизвели в воске.
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