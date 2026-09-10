В Термах Траяна обнаружили необычную мозаику: она оказалась старше самих бань (фото)

В Риме открыли для посетителей монументальную римскую настенную мозаику I века, сохранившуюся под Термами Траяна. Экспозиция на Оппийском холме включает не только мозаику, но и большую римскую фреску, известную как "Раскрашенный город".

Мозаика, известная под названием "Муза и философ", имеет высоту около 10 метров и ширину 16 метров, занимая площадь примерно 160 квадратных метров. Она считается самой большой античной настенной мозаикой, известной в Риме, пишет Heritage Daily.

Её композиция напоминает театральный сценический фон с колоннами, архитектурными фасадами и фигурами. Среди них — музы, бородатый философ и Аполлон.

Мозаика датируется I веком н. э., что делает её более древней, чем сами Термы Траяна. Большая её часть была обнаружена во время раскопок в 2011 году, а последующие работы позволили обнаружить ещё один участок, на котором изображены приморские виллы вокруг римской гавани. На мозаике изображены здания, выходящие на набережную, но археологи пока не установили, изображает ли гавань реальное место или вымышленный римский пейзаж.

История этого места тесно связана со строительством Терм Траяна. Гигантский баневой комплекс императора Траяна открылся в 109 году н. э. и занимал площадь около 60 000 квадратных метров.

Через археологическую зону проходит приподнятый мостик Фото: Todos los derechos reservados

Спроектированный Аполлодором Дамасским, он включал баневые зоны, а также портики, площадки для занятий спортом, прогулок и культурных мероприятий. Части комплекса были возведены на месте прежних сооружений, связанных с районом Золотого дома Нерона.

Сама мозаика была создана до строительства терм, и археологи не считают её частью дворца Нерона. Многие мелкие каменные и стеклянные тессеры исчезли, вероятно, потому что их сняли и использовали повторно при строительстве комплекса Траяна. Раскопки продолжаются до сих пор, поэтому полный масштаб этого произведения искусства ещё не установлен.

В этой же подземной археологической зоне находится "Раскрашенный город" — римская фреска I века площадью около 10 квадратных метров. Впервые обнаруженная в конце 1990-х годов, она изображает укрепленный прибрежный город с высоты птичьего полёта: стены, башни, ворота, здания, театр и золотые статуи.

Здания изображены в перспективе, при этом детали, такие как окна, остаются видимыми. До сих пор неизвестно, было ли это город основано на реальном поселении или представляло собой вымышленный городской пейзаж. "Если оно и существовало, то было чрезвычайно важным", — отметил Клаудио Паризи Пресичче, руководитель службы охраны культурного наследия Рима.

Части комплекса были возведены на месте прежних сооружений, связанных с районом Золотого дома Нерона Фото: Wikimedia Commons

Новое музейное пространство спроектировано таким образом, чтобы посетители могли осматривать произведения искусства, не подвергая сохранившиеся поверхности излишнему риску. Через археологическую зону проходит приподнятый мостик, а доступ сначала ограничен небольшими группами, а для экскурсий с гидом необходимо предварительно бронировать места. Первые публичные посещения используются для оценки воздействия посетителей и условий окружающей среды на хрупкие останки.

Открытие мозаики предоставляет общественности доступ к произведениям искусства, которые до сих пор оставались скрытыми под одним из самых известных античных комплексов Рима. Археологические памятники под Термами Траяна до сих пор содержат материалы, способные изменить представления о римском искусстве, архитектуре и городской жизни.

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