Падение Святого города: как римляне разрушили Второй храм (фото)

7 сентября 70 года римская армия под командованием Тита Флавия Веспиана захватила Иерусалим после нескольких месяцев осады. Падение города стало кульминацией Первой иудейской войны, начавшейся в 66 году.

Для Иерусалима это поражение обернулось катастрофой: город был разграблен и в значительной степени разрушен, а Второй храм, главный религиозный центр иудейского мира, превратился в руины. Фокус собрал факты об этом событии и его предпосылках.

Восстание против Рима: почему началась Первая иудейская война

Причины восстания накапливались годами. Иудея находилась под римским контролем, а местное население всё острее реагировало на высокие налоги, действия римской администрации и религиозные противоречия. В 66 году ситуация вылилась в открытое восстание.

Император Нерон поручил подавить восстание опытному полководцу Веспасиану Фото: Wikipedia

Римский наместник Гессий Флор пытался получить деньги из храмовой казны, что стало одним из непосредственных поводов для масштабного восстания. После поражения римского войска наместника Сирии Цестия Галла восстание быстро распространилось, а Иерусалим оказался в руках противников Рима.

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Рим ответил масштабной военной кампанией. Император Нерон поручил подавить восстание опытному полководцу Веспасиану, который постепенно отвоевал значительную часть Иудеи. После политического кризиса в Риме и прихода Веспасиана к власти завершение кампании поручили его сыну Титу. Весной 70 года Тит подошёл к Иерусалиму с большой армией, и город стал главной целью римской военной операции.

Осада Иерусалима: внешние и внутренние враги

Особенно трагичной ситуацию делали внутренние конфликты в самом Иерусалиме. Внутри города действовали несколько повстанческих группировок, которые не всегда воевали только против римлян, но и вступали в борьбу друг с другом. Иосиф Флавий, главный античный источник о событиях, описывает противостояние между группами, возглавляемыми Симоном бар-Гиорой и Иоанном из Гишкалы.

Весной 70 года Тит подошел к Иерусалиму с большой армией, и город стал главной целью римской военной операции. Фото: Wikimedia Commons

Осада Иерусалима длилась месяцами и стала испытанием не только для защитников, но и для огромного числа мирных жителей, оказавшихся за городскими стенами. Римляне постепенно преодолевали оборонительные линии города, используя осадные машины, насыпи и инженерные сооружения. Иосиф Флавий подробно описывает работу римских военных инженеров и применение таранов против укреплений.

Одним из самых страшных последствий осады стал голод. Из-за огромного количества людей, находившихся в городе, запасы продовольствия быстро сокращались. Флавий оставил чрезвычайно драматическое описание голода, смертей и насилия внутри осаждённого Иерусалима. При этом приведенные им огромные цифры погибших и пленных современные историки не воспринимают безоговорочно, поэтому точное количество жертв установить невозможно. Археологические исследования, однако, подтверждают масштаб разрушений, которые пережил город.

Разрушение Второго храма в Иерусалиме

Переломным моментом стала борьба за Храмовую гору. После прорыва городских укреплений римляне сосредоточили силы вокруг главного религиозного комплекса Иерусалима. Второй храм, построенный после Вавилонского плена и масштабно перестроенный при Ироде Великом, был центром иудейской религиозной жизни, а его разрушение стало событием, последствия которого ощущались на протяжении последующих веков.

После прорыва городских укреплений римляне сосредоточили свои силы вокруг главного религиозного комплекса Иерусалима Фото: Wikimedia Commons

В августе 70 года храм охватил пожар. Именно обстоятельства его гибели остаются одним из самых спорных моментов осады. Флавий утверждал, что Тит хотел сохранить храм, а пожар начался из-за действий римских солдат во время сражения. Другие античные свидетельства и часть современных исследователей считают, что римское командование могло санкционировать уничтожение святыни.

Пожар уничтожил одно из важнейших сооружений древнего Иерусалима. Римляне захватили храмовые сокровища, среди которых была знаменитая семисвечная менора. Позже эти трофеи были перевезены в Рим, а победа над Иудеей стала частью официальной имперской пропаганды. На Арке Тита в Риме до сих пор можно увидеть рельеф с римскими воинами, несущими храмовые сокровища, в частности менору.

Падение Иерусалима и разграбление города

После падения Второго храма борьба за Иерусалим ещё не закончилась. Римлянам пришлось подавлять сопротивление в Верхнем городе, где располагались богатые дома и дворцы. В начале сентября римские войска завершили завоевание города, после чего началось его масштабное разрушение. Археологические раскопки в Иерусалиме выявили здания, разрушенные и сожженные именно в этот период, что позволяет сопоставить письменные свидетельства Иосифа Флавия с материальными доказательствами катастрофы.

На Арке Тита в Риме до сих пор можно увидеть рельеф с изображением римских воинов, несущих храмовые сокровища, в том числе менору Фото: Wikimedia Commons

Тит приказал разрушить город и храм, оставив лишь отдельные сооружения, которые могли бы демонстрировать будущим поколениям масштаб победы Рима. Среди них были три башни дворца Ирода — Фасаил, Гиппикус и Мариамна — и часть западной городской стены. Римляне оставили в Иерусалиме X легион, который должен был контролировать территорию после завершения осады.

Стена плача: что осталось от Второго храма

После разрушения Второго храма в Иерусалиме сохранилась часть Западной стены Храмовой горы. Её сооружение связывают с масштабной перестройкой Храмовой горы при царе Ироде Великом. Сама стена была частью конструкции, поддерживающей расширенную храмовую платформу, поэтому после разрушения римлянами в 70 году она осталась одним из немногих крупных фрагментов комплекса времён Второго Храма.

Со временем Западная стена стала местом молитвы и памяти о разрушенном Храме Фото: Wikimedia Commons

Со временем Западная стена стала местом молитвы и памяти о разрушенном храме. Сегодня её чаще всего называют Стеной плача, и она является одним из самых известных исторических и религиозных мест Иерусалима. Для миллионов людей это сооружение стало символом сохранения памяти о Втором храме, разрушенном римской армией во время осады города в 70 году.

Последствия падения Иерусалима

Падение Иерусалима в 70 году не означало мгновенного завершения Первой иудейской войны. Отдельные очаги сопротивления продолжали существовать ещё несколько лет, а окончательным эпизодом войны традиционно считается падение крепости Масада в 73 или 74 году.

Однако разрушение Иерусалима и Второго храма стало главным переломным моментом конфликта. Для Рима это была масштабная военная победа, которую императорская власть использовала для укрепления авторитета династии Флавиев.

Для еврейской истории последствия оказались гораздо более глубокими. Память об этом событии сохранилась в еврейской традиции, а сам разрушенный храм остался одним из центральных символов исторической памяти.

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