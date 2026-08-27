Величественную статую императора нашли в Турции: ее собирали по частям из-за землетрясения (фото)

Археологи, работающие в древнем городе Кибира на юго-западе Турции, реконструировали редкую римскую статую императора Адриана из фрагментов, найденных вблизи монументальных городских ворот.

Скульптура высотой около 2,14 метра была частью более крупной композиции, в которую также входили императрица Сабина и другие скульптуры, пишет Arkeonews.

Хорошо сохранившуюся портретную голову удалось соединить с ранее найденным торсом в доспехах Фото: Council of Higher Education (YÖK), Türkiye

В ходе раскопок возле монументальных городских ворот ученые обнаружили около 20 фрагментов скульптур, в том числе руки, ноги и стопы. Хорошо сохранившуюся портретную голову удалось соединить с ранее найденным торсом в доспехах, что позволило команде восстановить значительную часть статуи Адриана.

Руководитель раскопок профессор доктор Шюкрю Озюдогру отметил, что скульптуры, вероятно, были созданы около 130 года н. э., во время правления Адриана с 117 по 138 год н. э. Работы проводились в рамках турецкого проекта "Наследие для будущего", а реставрацию возглавлял профессор доктор Унал Демирер.

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Скульптуры, вероятно, были созданы около 130 года н. э., во время правления Адриана с 117 по 138 год н. э. Фото: Council of Higher Education (YÖK), Türkiye

Адриан изображён в образе военачальника. На его доспехах высечены изображения льва и орла, а исследователи установили, что мрамор происходит из районов Афьон-Дёгер и Исчехисар. Черты лица сыграли решающую роль в идентификации императора.

Находка статуи Сабины добавляет ещё одну важную деталь. Вибия Сабина была правнучкой императора Траяна и вышла замуж за Адриана в 100 году н. э., ещё до того, как он стал императором. В 128 году н. э. она получила титул "Августы" и часто изображалась на римских монетах. Хотя в Кибире были найдены части её мраморной статуи, учёным не удалось реконструировать её так же полно, как фигуру Адриана.

В 128 году н. э. Вибия Сабина получила титул "Августа" и часто изображалась на римских монетах Фото: Public Domain

Эти скульптуры, вероятно, были связаны с путешествиями Адриана по Анатолии. Города часто использовали императорские статуи и надписи, чтобы продемонстрировать верность Риму, а парные изображения Адриана и Сабины известны и в других местах Малой Азии.

Однако находки в Кибире не доказывают, что император или императрица посещали этот город. Статуи, вероятно, были подготовлены к возможному визиту, связанному с более обширными путешествиями Адриана по региону, или созданы в качестве публичной демонстрации лояльности к императорскому дому.

Считается, что статуи возвышались над входом до тех пор, пока в 417 году н. э. Кибиру не поразило мощное землетрясение. Археологи полагают, что они упали с ворот и разбились при ударе. Раскопки ворот начались в 2025 году, и команда задокументировала и классифицировала около 2500 обрушившихся архитектурных блоков. Дальнейшие работы могут выявить пропавшие части статуй и прояснить, как была расположена вся группа.

Считается, что статуи возвышались над входом вплоть до 417 года н. э., когда Кибиру поразило мощное землетрясение

Отреставрированная статуя Адриана теперь даёт редкую возможность увидеть, как римская власть была представлена в провинциальном городе. Вместе с сохранившимися фрагментами статуи Сабины эта находка дает археологам лучшую возможность реконструировать публичную экспозицию, созданную почти 1900 лет назад.

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