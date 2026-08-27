Величественную статую императора нашли в Турции: ее собирали по частям из-за землетрясения (фото)
Археологи, работающие в древнем городе Кибира на юго-западе Турции, реконструировали редкую римскую статую императора Адриана из фрагментов, найденных вблизи монументальных городских ворот.
Скульптура высотой около 2,14 метра была частью более крупной композиции, в которую также входили императрица Сабина и другие скульптуры, пишет Arkeonews.
В ходе раскопок возле монументальных городских ворот ученые обнаружили около 20 фрагментов скульптур, в том числе руки, ноги и стопы. Хорошо сохранившуюся портретную голову удалось соединить с ранее найденным торсом в доспехах, что позволило команде восстановить значительную часть статуи Адриана.
Руководитель раскопок профессор доктор Шюкрю Озюдогру отметил, что скульптуры, вероятно, были созданы около 130 года н. э., во время правления Адриана с 117 по 138 год н. э. Работы проводились в рамках турецкого проекта "Наследие для будущего", а реставрацию возглавлял профессор доктор Унал Демирер.
Адриан изображён в образе военачальника. На его доспехах высечены изображения льва и орла, а исследователи установили, что мрамор происходит из районов Афьон-Дёгер и Исчехисар. Черты лица сыграли решающую роль в идентификации императора.
Находка статуи Сабины добавляет ещё одну важную деталь. Вибия Сабина была правнучкой императора Траяна и вышла замуж за Адриана в 100 году н. э., ещё до того, как он стал императором. В 128 году н. э. она получила титул "Августы" и часто изображалась на римских монетах. Хотя в Кибире были найдены части её мраморной статуи, учёным не удалось реконструировать её так же полно, как фигуру Адриана.
Эти скульптуры, вероятно, были связаны с путешествиями Адриана по Анатолии. Города часто использовали императорские статуи и надписи, чтобы продемонстрировать верность Риму, а парные изображения Адриана и Сабины известны и в других местах Малой Азии.
Однако находки в Кибире не доказывают, что император или императрица посещали этот город. Статуи, вероятно, были подготовлены к возможному визиту, связанному с более обширными путешествиями Адриана по региону, или созданы в качестве публичной демонстрации лояльности к императорскому дому.
Считается, что статуи возвышались над входом до тех пор, пока в 417 году н. э. Кибиру не поразило мощное землетрясение. Археологи полагают, что они упали с ворот и разбились при ударе. Раскопки ворот начались в 2025 году, и команда задокументировала и классифицировала около 2500 обрушившихся архитектурных блоков. Дальнейшие работы могут выявить пропавшие части статуй и прояснить, как была расположена вся группа.
Отреставрированная статуя Адриана теперь даёт редкую возможность увидеть, как римская власть была представлена в провинциальном городе. Вместе с сохранившимися фрагментами статуи Сабины эта находка дает археологам лучшую возможность реконструировать публичную экспозицию, созданную почти 1900 лет назад.
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