Величну статую імператора знайшли у Туреччині: її збирали по частинах через землетрус (фото)

Археологи, які працюють у стародавньому місті Кібіра на південному заході Туреччини, реконструювали рідкісну римську статую імператора Адріана з фрагментів, знайдених поблизу монументальних міських воріт.

Фігура заввишки близько 2,14 метра була частиною більшої композиції, до якої також входили імператриця Сабіна та інші скульптури, пише Arkeonews.

Добре збережену портретну голову вдалося поєднати з раніше знайденим торсом у обладунках Фото: Council of Higher Education (YÖK), Türkiye

Під час розкопок біля монументальних міських воріт вчені знайшли близько 20 фрагментів скульптур, зокрема руки, ноги та стопи. Добре збережену портретну голову вдалося поєднати з раніше знайденим торсом у обладунках, що дозволило команді відновити значну частину статуї Адріана.

Керівник розкопок професор доктор Шюкрю Озюдогру зазначив, що скульптури, ймовірно, були створені близько 130 року н. е., під час правління Адріана з 117 по 138 рік н. е. Роботи проводилися в рамках турецького проєкту "Спадщина для майбутнього", а реставрацію очолював професор доктор Унал Демірер.

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Скульптури, ймовірно, були створені близько 130 року н. е., під час правління Адріана з 117 по 138 рік н. е. Фото: Council of Higher Education (YÖK), Türkiye

Адріан зображений як військовий правитель. На його обладунках викарбувані зображення лева та орла, а дослідники визначили, що мармур походить з районів Афьон-Дьогер та Ісчехісар. Риси обличчя були вирішальними для ідентифікації імператора.

Знахідка статуї Сабіни додає ще одну важливу деталь. Вібія Сабіна була правнучкою імператора Траяна і вийшла заміж за Адріана у 100 році н. е., ще до того, як він став імператором. У 128 році н. е. вона отримала титул "Августа" і часто зображувалася на римських монетах. Хоча у Кібірі знайшли частини її мармурової статуї, проте вченим не вдалося реконструювати її так само повно, як фігуру Адріана.

У 128 році н. е. Вібія Сабіна отримала титул "Августа" і часто зображувалася на римських монетах Фото: Public Domain

Ці скульптури, ймовірно, були пов’язані з подорожами Адріана Анатолією. Міста часто використовували імператорські статуї та написи, щоб продемонструвати вірність Риму, а парні зображення Адріана та Сабіни відомі й в інших місцях Малої Азії.

Однак знахідки в Кібірі не доводять, що імператор чи імператриця відвідували це місто. Статуї, ймовірно, були підготовлені до можливого візиту, пов'язаного з більш широкими подорожами Адріана регіоном, або створені як публічна демонстрація лояльності до імператорського дому.

Вважається, що статуї височіли над входом, аж доки у 417 році н. е. Кібіру не вразив потужне землетрус. Археологи вважають, що вони впали з воріт і розбилися під час удару. Розкопки воріт розпочалися у 2025 році, і команда задокументувала та класифікувала близько 2500 обвалених архітектурних блоків. Подальші роботи можуть виявити зниклі частини статуй і прояснити, як була розташована вся група.

Вважається, що статуї височіли над входом, аж доки у 417 році н. е. Кібіру не вразив потужне землетрус

Відреставрована статуя Адріана тепер дає рідкісну можливість побачити, як римська влада була представлена в провінційному місті. Разом із збереженими фрагментами статуї Сабіни знахідка надає археологам кращу можливість реконструювати публічну експозицію, створену майже 1900 років тому.

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