Старіша за Стоунгендж: археологи знайшли таємну обсерваторію древніх людей (фото)

У Чехії виявили древню споруду, яка продемонструвала рідкісне поєднання ритуальних обрядів, людських поховань та решток тварин. Ця майже кругла споруда поблизу міста Хлеби, вік якої становить близько 6 500 років, з'явилася на понад тисячоліття раніше за Стоунгендж.

Археологи із Західно-Богемського університету в Пльзені з'ясували, що сама споруда була ретельно продумана і навіть розташування входів до споруди не було випадковим, пише IFLScience.

Пьотр Кріштуф, керівник дослідницької групи, пояснив: "Кругові споруди для цього періоду в нашому регіоні є абсолютно невідомими, що вже робить цю пам'ятку винятковою. Але коли ми почали детально аналізувати розташування входів, стало зрозуміло, що їхнє розміщення не було випадковим".

Кріштуф зазначив, що "їхня геометрія створює систему, яка давала змогу спостерігати за найважливішими моментами сонячних і місячних циклів". Дослідники вважають, що на цій пам'ятці було дві основні точки спостереження.

Відео дня

Археологи виявили черепи та роги биків розміщені як символічні прикраси поблизу входів до ровів Фото: University of West Bohemia

Одна, судячи з усього, була пов'язана з крайніми положеннями Місяця на горизонті упродовж його приблизно 18-річного циклу, а інша — зі сходом Сонця під час літнього сонцестояння та заходом Сонця під час зимового сонцестояння.

Ці особливості нагадують Стоунгендж, де розташування каменів також пов'язане з сонячними та місячними явищами. Однак ці дві споруди розділяли понад 1 000 кілометрів і кілька століть, тому більш імовірним поясненням є самостійний розвиток подібних астрономічних практик.

Ця пам'ятка також містить свідчення ритуальної діяльності. Археологи виявили черепи та роги биків розміщені як символічні прикраси поблизу входів до ровів. Археолог Ян Турек із Карлового університету пояснив, що ці останки колись, можливо, прикрашали монументальні ворота. Він зазначив, що бик був важливим релігійним символом серед ранніх землеробських спільнот у доісторичній Європі.

Людські останки додали ще один шар до історії цього місця. Археологи ідентифікували останки близько 18 осіб, але поховання, судячи з усього, відбувалися поступово упродовж тривалого періоду, а не під час однієї події. Це може свідчити про те, що різні спільноти поверталися до цього монумента і з часом надавали йому різних значень.

Археологи ідентифікували останки близько 18 осіб, але поховання, судячи з усього, відбувалися поступово упродовж тривалого періоду Фото: University of West Bohemia

Згодом історія споруди пішла іншим шляхом. Кріштуф зазначив, що, на відміну від Стоунгенджа, який продовжували використовувати в різні періоди, пам'ятник у Хлебах, судячи з усього, втратив своє первісне значення вже до епохи заліза. Його рів поступово засипали, а пізніше на місці колишнього святилища виникло звичайне поселення.

Ця знахідка дає рідкісну можливість побачити, як доісторичні спільноти поєднували архітектуру, ритуальні практики, похоронні звичаї та спостереження за небом. Споруда в Хлебах свідчить про те, що люди, які жили в Центральній Європі тисячі років тому приділяли пильну увагу періодичним сонячним і місячним явищам задовго до будівництва Стоунгенджа.

Інші новини науки