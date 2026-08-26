Середньовічний корабель знайшли у німецькому підвалі: він ховався над головою (фото)

У середньовічному підвалі німецького міста Констанц виявили несподіваний зв'язок із минулим Боденського озера: значна частина його стелі зроблена з балок, які колись були кораблем. Ця знахідка дає дослідникам унікальну можливість вивчати середньовічне кораблебудування.

Відкриття сталося зроблено під час архітектурного дослідження підвалу на вулиці Конрадігассе, що датується 1244 роком. Фахівці з Державного управління з охорони пам'яток виявили, що понад 25 квадратних метрів стелі містили щонайменше 19 дощок із середньовічного корабля, пише Heritage Daily.

"Спочатку було зрозуміло лише те, що дошки були повторно використані. А те, що вони спочатку були частиною корабля, стало цілковитою несподіванкою", — сказала доктор Аліне Коттманн, фахівчиня із середньовічної археології Державного управління з охорони пам'яток. Наразі дослідники вважають, що стеля зберігає велику, майже суцільну ділянку корпусу корабля, а не кілька непов'язаних між собою шматків старої деревини.

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Дослідники вважають, що стеля зберігає велику, майже суцільну ділянку корпусу корабля, а не кілька непов'язаних між собою шматків старої деревини Фото: LAD

Попереднє дослідження вказує на те, що судно було вантажним вітрильником із плоским дном, подібним до тих, що експлуатувалися на Боденському озері. Точна дата побудови судна досі невідома.

Це питання досліджується за допомогою дендрохронології — методу, який вивчає річні кільця дерев, щоб встановити, коли було зрубано деревину. Результат може показати, коли було побудовано судно і скільки воно прослужило, перш ніж його деревину повторно використали під час будівництва підвалу.

На деревині також збереглися сліди ремонтів, виконаних ще під час експлуатації судна. Дослідники виявили щонайменше чотири відремонтовані ділянки, де пошкоджені частини було видалено та замінено ретельно обтесаними дерев'яними вставками.

В одному з випадків для ремонту було використано вставку у формі "ластівчиного хвоста" Фото: LAD

В одному з випадків для ремонту було використано вставку у формі "ластівчиного хвоста", аналогів якої в середньовічному суднобудуванні регіону Боденського озера досі не знаходили. Кілька дощок також залишилися з'єднаними так, як вони були на оригінальному корпусі, а між ними збереглися сліди конопатки. Цей ущільнювальний матеріал використовувався для захисту корабля від проникнення води.

Стан деревини робить знахідку з Констанца особливо важливою. Середньовічні затонулі кораблі з Боденського озера — рідкість, а ті, що збереглися, зазвичай знаходяться під водою, що ускладнює детальне дослідження.

Натомість дошки з Конрадігассе збереглися в сухому та доступному приміщенні. Тому вони можуть надати інформацію про те, як середньовічні корабельні майстри формували корпуси та з'єднували плоске дно з бортами — деталі, які не завжди легко реконструювати на основі підводних уламків.

У середині серпня 2026 року фахівці створили детальну тривимірну модель стелі за допомогою фотограмметрії. Сотні фотографій було об'єднали в цифровому форматі для документування збережених дерев'яних елементів корабля.

Кілька дощок також залишилися з'єднаними так, як вони були на оригінальному корпусі, а між ними збереглися сліди конопатки Фото: LAD

Повторне використання деревини зі старого корабля не було чимось незвичайним, оскільки обробка деревини вимагала значних трудових затрат, а сама деревина могла залишатися корисною ще довго після того, як її первісне призначення втратило актуальність.

Однак у Констанці масштаб та стан збереження повторно використаного матеріалу роблять цю знахідку особливо цінною для вивчення як будівельних практик, так і життя у Середньовіччі.

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