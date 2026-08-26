Средневековый корабль обнаружили в немецком подвале: он прятался прямо над головой (фото)

В средневековом подвале немецкого города Констанц обнаружили неожиданную связь с прошлым Боденского озера: значительная часть его потолка сделана из балок, которые когда-то были частью корабля. Эта находка даёт исследователям уникальную возможность изучать средневековое кораблестроение.

Находка была сделана в ходе архитектурного исследования подвала на улице Конрадигассе, построенного в 1244 году. Специалисты Государственного управления по охране памятников обнаружили, что на площади более 25 квадратных метров потолка находилось не менее 19 досок со средневекового корабля, пишет Heritage Daily.

"Сначала было ясно лишь то, что доски были использованы повторно. А то, что они изначально были частью корабля, стало полной неожиданностью", — сказала доктор Алине Коттманн, специалист по средневековой археологии Государственного управления по охране памятников. В настоящее время исследователи полагают, что потолок сохраняет большой, почти сплошной участок корпуса корабля, а не несколько несвязанных между собой кусков старой древесины.

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Исследователи полагают, что потолок сохраняет большой, почти цельный участок корпуса корабля, а не несколько несвязанных между собой кусков старой древесины Фото: LAD

Предварительное исследование показывает, что судно представляло собой грузовой парусник с плоским дном, подобный тем, что эксплуатировались на Боденском озере. Точная дата постройки судна до сих пор неизвестна.

Этот вопрос изучается с помощью дендрохронологии — метода, позволяющего исследовать годовые кольца деревьев, чтобы установить, когда была срублена древесина. Результат может показать, когда было построено судно и сколько оно прослужило, прежде чем его древесина была повторно использована при строительстве подвала.

На древесине также сохранились следы ремонтов, выполненных ещё во время эксплуатации судна. Исследователи обнаружили как минимум четыре отремонтированных участка, где повреждённые части были удалены и заменены тщательно обтесанными деревянными вставками.

В одном из случаев для ремонта была использована вставка в форме "ласточкиного хвоста" Фото: LAD

В одном из случаев для ремонта была использована вставка в форме "ласточкиного хвоста", аналогов которой в средневековом судостроении региона Боденского озера до сих пор не обнаружено. Несколько досок также остались соединенными так, как они были на оригинальном корпусе, а между ними сохранились следы конопатки. Этот уплотняющий материал использовался для защиты корабля от проникновения воды.

Состояние древесины делает находку из Констанца особенно важной. Средневековые затонувшие корабли из Боденского озера — редкость, а те, что сохранились, обычно находятся под водой, что затрудняет детальное исследование.

Зато доски из Конрадигассе сохранились в сухом и доступном помещении. Поэтому они могут предоставить информацию о том, как средневековые корабельные мастера формировали корпуса и соединяли плоское дно с бортами — детали, которые не всегда легко реконструировать на основе подводных обломков.

В середине августа 2026 года специалисты создали подробную трехмерную модель потолка с помощью фотограмметрии. Сотни фотографий были объединены в цифровом формате для документирования сохранившихся деревянных элементов корабля.

Несколько досок также остались соединенными так же, как и на оригинальном корпусе, а между ними сохранились следы конопатки Фото: LAD

Повторное использование древесины со старого корабля не было чем-то необычным, поскольку обработка древесины требовала значительных трудозатрат, а сама древесина могла оставаться полезной ещё долго после того, как её первоначальное назначение утратило актуальность.

Однако в Констанце масштаб и состояние сохранности повторно использованного материала делают эту находку особенно ценной для изучения как строительных практик, так и жизни в Средневековье.

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