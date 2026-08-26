Гробницу Иисуса нашли: настоящее место захоронения 2000 лет скрывалось у всех на глазах (фото)

Археологические раскопки под храмом Гроба Господня в Иерусалиме выявили древний ландшафт, который точно совпадает с гробницей Иисуса Христа, описанной в Евангелии от Иоанна. Это открытие может положить конец давним спорам о том, где именно похоронили Иисуса после распятия.

Исследование проводилось после раскопок на холме Гареб, осуществленных в ходе реставрации пола храма, и завершилось в ходе раскопок 2025 года. В предварительном отчете Франчески Романы Стасолли и других исследователей это место описано как фундамент для более поздних римских и христианских сооружений, пишет Daily Mail.

Археологи обнаружили доказательства того, что части заброшенного карьера были засыпаны землёй и вновь использовались для земледелия, тогда как обнажённые скальные поверхности были превращены в погребальные камеры.

Части заброшенного карьера были засыпаны грунтом и вновь использовались для земледелия, тогда как обнаженные скальные поверхности были превращены в погребальные камеры Фото: Public Domain

Стасолла отметила, что на этом участке располагался "погребальный ландшафт" рядом с участками, засаженными виноградом и оливковыми деревьями, а также землями, использовавшимися для выпаса скота. Остатки растений, пыльца и керамика помогли исследователям реконструировать эту среду.

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Культурный ландшафт сформировался после завершения добычи камня и до перестройки этой местности императором Адрианом во II веке н. э. Однако остатки растений не имеют точной лабораторной датировки, поэтому исследователи не могут установить, существовал ли сад именно в то время, когда был распят Иисус.

В Евангелии от Иоанна говорится, что Иисуса распяли недалеко от сада, где находилась новая гробница. Другие отрывки из Нового Завета указывают на то, что распятие произошло за пределами городских ворот Иерусалима, а гробницу описывают как высеченную в скале.

Отрывки из Нового Завета указывают на то, что распятие произошло за пределами городских ворот Иерусалима, а гробницу описывают как высеченную в скале Фото: Wikimedia Commons

Раскопки показали, что во времена жизни Иисуса Храм Гроба Господня находился за пределами древних городских стен, оставаясь при этом неподалеку от него. В бывшем карьере археологи также обнаружили несколько высеченных в скале гробниц, что создавало ландшафт, в котором погребальные участки и возделанные земельные участки соседствовали бок о бок.

Лишь спустя столетие после библейских событий это место стали связывать с захоронением Иисуса. В IV веке строители Константина возвели там первую христианскую церковь, снеся римское сооружение. Они сосредоточились на гробнице, которую уже почитали как место погребения Христа, и отделили её от окружающих могил. Построенная позже церковь сохранила это место, ставшее одним из важнейших мест паломничества христианства.

Раскопки показали, что во времена жизни Иисуса Храм Гроба Господня находился за пределами древних городских стен Фото: Public Domain

Однако археологи не могут установить личность человека, похороненного в этой гробнице. Ни одна надпись не упоминает имени Иисуса, а имеющиеся доказательства не позволяют утверждать, что гробница была новой или принадлежала Иосифу из Ариматеи, как описано в Евангелиях. Вместе с тем раскопки показывают, что это место обладает физическими особенностями, которые делают библейское описание правдоподобным: расположение вблизи древнего Иерусалима, бывший карьер, возделанные земли и высеченные в скале гробницы.

Раскопки показывают, что это место обладает физическими особенностями, которые делают библейское описание правдоподобным: расположение вблизи древнего Иерусалима, бывший карьер, возделанные земли и высеченные в скале гробницы Фото: Public Domain

Это открытие вносит важные доказательства в длительную дискуссию о месте погребения Иисуса. Возможно, дальнейшие раскопки и исследования смогут раскрыть ещё одну страницу истории христианства.

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