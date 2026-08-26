Гробницу Иисуса нашли: настоящее место захоронения 2000 лет скрывалось у всех на глазах (фото)
Археологические раскопки под храмом Гроба Господня в Иерусалиме выявили древний ландшафт, который точно совпадает с гробницей Иисуса Христа, описанной в Евангелии от Иоанна. Это открытие может положить конец давним спорам о том, где именно похоронили Иисуса после распятия.
Исследование проводилось после раскопок на холме Гареб, осуществленных в ходе реставрации пола храма, и завершилось в ходе раскопок 2025 года. В предварительном отчете Франчески Романы Стасолли и других исследователей это место описано как фундамент для более поздних римских и христианских сооружений, пишет Daily Mail.
Археологи обнаружили доказательства того, что части заброшенного карьера были засыпаны землёй и вновь использовались для земледелия, тогда как обнажённые скальные поверхности были превращены в погребальные камеры.
Стасолла отметила, что на этом участке располагался "погребальный ландшафт" рядом с участками, засаженными виноградом и оливковыми деревьями, а также землями, использовавшимися для выпаса скота. Остатки растений, пыльца и керамика помогли исследователям реконструировать эту среду.
Культурный ландшафт сформировался после завершения добычи камня и до перестройки этой местности императором Адрианом во II веке н. э. Однако остатки растений не имеют точной лабораторной датировки, поэтому исследователи не могут установить, существовал ли сад именно в то время, когда был распят Иисус.
В Евангелии от Иоанна говорится, что Иисуса распяли недалеко от сада, где находилась новая гробница. Другие отрывки из Нового Завета указывают на то, что распятие произошло за пределами городских ворот Иерусалима, а гробницу описывают как высеченную в скале.
Раскопки показали, что во времена жизни Иисуса Храм Гроба Господня находился за пределами древних городских стен, оставаясь при этом неподалеку от него. В бывшем карьере археологи также обнаружили несколько высеченных в скале гробниц, что создавало ландшафт, в котором погребальные участки и возделанные земельные участки соседствовали бок о бок.
Лишь спустя столетие после библейских событий это место стали связывать с захоронением Иисуса. В IV веке строители Константина возвели там первую христианскую церковь, снеся римское сооружение. Они сосредоточились на гробнице, которую уже почитали как место погребения Христа, и отделили её от окружающих могил. Построенная позже церковь сохранила это место, ставшее одним из важнейших мест паломничества христианства.
Однако археологи не могут установить личность человека, похороненного в этой гробнице. Ни одна надпись не упоминает имени Иисуса, а имеющиеся доказательства не позволяют утверждать, что гробница была новой или принадлежала Иосифу из Ариматеи, как описано в Евангелиях. Вместе с тем раскопки показывают, что это место обладает физическими особенностями, которые делают библейское описание правдоподобным: расположение вблизи древнего Иерусалима, бывший карьер, возделанные земли и высеченные в скале гробницы.
Это открытие вносит важные доказательства в длительную дискуссию о месте погребения Иисуса. Возможно, дальнейшие раскопки и исследования смогут раскрыть ещё одну страницу истории христианства.
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