Сохранилась даже часть мозга: что известно о самом странном захоронении бронзового века (фото)

В 1921 году при раскопках кургана близ Эгтведа в Ютландии произошла одна из важнейших археологических находок Дании. Фермер Петер Платц обнаружил дубовый гроб бронзового века, который содержал скрытые сокровища.

Внутри была похоронена девушка, одежда которой, погребальные дары и сохранившиеся следы тела дали чрезвычайно подробное представление о жизни примерно 3400 лет назад, пишет IFLScience.

Гроб был запечатан сразу после захоронения, которое произошло примерно в 1370 году до н. э. Девушке, которую впоследствии назвали "Девушкой из Эгтведа", было примерно 16–18 лет, а ее рост составлял около 160 сантиметров.

Она была одета в короткую шерстяную тунику, юбку из веревки и тканый пояс с большим бронзовым диском. Вместе с ней были похоронены бронзовые браслеты, серьга и другие предметы.

Хотя большая часть тела исчезла, кислотные и влажные условия позволили сохранить волосы, зубы, ногти, части мозга и небольшие участки кожи. Волосы, оставшиеся на коровьей коже под ней, также сохранили очертания ее тела. Вместе с ним был похоронен кремированный ребенок, возраст которого, по оценкам Национального музея, составлял 5–6 лет.

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Дубовый гроб бронзового века содержал волосы, зубы, ногти и мозг Фото: Wikimedia Commons

Погребальные дары свидетельствуют о том, насколько тщательно готовили похороны. В одном сосуде рядом с девушкой лежали бронзовое шило, шпильки для платья и сетка для волос из конского волоса, а в другом были следы ферментированного напитка, вероятно, пива, подслащенного медом.

Девушку покрывало шерстяное одеяло, а цветущее растение тысячелистника указывало на то, что захоронение произошло летом. Эти детали свидетельствуют о том, что могила была не просто местом отдыха: одежда, еда, орудия и личные вещи были специально подобраны для погребения.

Один из самых интересных вопросов касается того, где "Девушка из Эгтведа" жила до своей смерти. Ученые исследовали изотопы стронция в ее зубах, волосах и ногтях. Стронций естественным образом находится в почве и горных породах, попадает в организмы растений и животных через пищу и воду и может оставлять географический след в тканях человека.

Результаты исследования показывают, что девушка провела ранний период своей жизни за пределами современной Дании, причем юго-западная Германия и Шварцвальд считались наиболее вероятными вариантами. Ее волосы также свидетельствовали о перемещении между разными регионами за последние годы ее жизни.

Обнаруженные артефакты дали неоценимый взгляд на жизнь тогдашних людей Фото: Wikimedia Commons

Однако более поздние исследования подвергли сомнению надежность некоторых сравнений изотопов стронция, и нельзя было исключить и другие скандинавские регионы происхождения. Национальный музей описывает юго-западную Германию или более широкую территорию к северу от Альп как возможное место происхождения девушки.

Даже спустя более трех тысячелетий захоронение "Девушки из Эгтведа" хранит подсказки по одежде, путешествиям, торговле и похоронным обычаям, демонстрируя, сколько информации археологи могут получить из хорошо сохранившейся могилы.

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