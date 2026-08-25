Никто не знает, почему жители ушли: ученые обнаружили заброшенное поселение с целыми зданиями (фото)

Вблизи Гальберштадта в центральной Германии археологи обнаружили очень хорошо сохранившееся средневековое поселение, где под землей до сих пор видны ряды зданий, колодцы, ямы и рвы. Однако это место выделяется тем, что было найдено очень мало предметов и нет никаких следов пожара или насильственного разрушения.

Раскопки восточнее Гальберштадта начались в марте, после того, как геофизические исследования обнаружили большое огражденное рвом поселение и многие археологические объекты. Теперь раскопки показали, что поселение было большим: здесь было немало землянок, расположенных рядами, два колодца и зоны хозяйственной деятельности, пишет Arkeonews.

Археологиня LDA Сюзанна Фридерих отметила, что планирование поселения дает уникальную возможность исследовать, как использовались разные его части. Остатки также указывают на, по меньшей мере, два этапа заселения. Более поздние постройки размещались рядом с или поверх предыдущих, тогда как рвы со временем менялись и расширялись. Эти детали свидетельствуют о том, что поселение развивалось постепенно, а не возникло как единая группа домов.

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На территории раскопок хорошо видны остатки нескольких зданий Фото: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt / Klaus Bentele

Небольшое количество бытовых предметов является одной из самых интересных подсказок. Археологи обнаружили разбросанную керамику и металлические артефакты, в частности бронзовый кран, фурнитуру и пряжки для ремней. Обычно в заброшенном средневековом поселении обнаруживается много разбитых инструментов и бытовых предметов. Здесь отсутствие таких находок, а также отсутствие слоя разрушения или сожженных построек, свидетельствует о том, что жители покинули поселение упорядоченно и забрали с собой полезные вещи. Причина их отъезда остается неизвестной.

Исторические свидетельства могут помочь идентифицировать это место. На картах конца XIX — начала XX веков вблизи места раскопок отмечено поселение под названием Кюлинген. В более старой местной литературе улицу Кюлингер в Гальберштадте также связывали с пропавшим одноименным селом.

во время раскопок исследователи обнаружили останки животных Фото: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt / Klaus Bentele

Позже в муниципальных архивах упоминалось о заброшенном поселении, которое, вероятно, называлось Кюлинген или Фревель, а обследования, проведенные в 2022 году, подтвердили наличие значительных средневековых остатков. Согласно историческим документам, поселения покинули примерно между 1250 и 1500 годами н. е.

Возможное исчезновение Кюлингена также вписывается в более широкую закономерность. Многие поселения в северной части Гарца были покинуты на протяжении XIV и XV веков, хотя каждое село могло иметь свои причины исчезновения. К примеру, соседнее Марслебен было покинуто около 1400 года.

Радиоуглеродная датировка может помочь установить, когда поселения покинули Фото: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt / Klaus Bentele

Важный ответ могут дать кости животных, обнаруженные при раскопках. Радиоуглеродная датировка может помочь установить, когда прекратилось заселение, и показать, исчезло ли поселение в тот же период, что и другие села в северной части Гарца.

Работы на участке Фревельграбен планируют продолжать до середины декабря, поэтому раскопки еще могут раскрыть, когда Кюлинген был покинут и что произошло с его жителями.

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