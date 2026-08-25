Ніхто не знає, чому мешканці пішли: вчені знайшли покинуте поселення з цілими будівлями (фото)

Поблизу Гальберштадта в центральній Німеччині археологи виявили надзвичайно добре збережене середньовічне поселення, де під землею досі видно ряди будівель, колодязі, ями та рови. Однак це місце виділяється тим, що було знайдено дуже мало предметів, і немає жодних слідів пожежі чи насильницького руйнування.

Розкопки на схід від Гальберштадта розпочалися в березні, після того, як геофізичні дослідження виявили велике огороджене ровом поселення та багато археологічних об'єктів. Тепер розкопки показали, що поселення було великим: тут було чимало землянок, розташованих рядами, два колодязі та зони господарської діяльності, пише Arkeonews.

Археологиня LDA Сюзанна Фрідеріх зазначила, що планування поселення надає унікальну можливість дослідити, як використовувалися різні його частини. Залишки також вказують на щонайменше два етапи заселення. Пізніші споруди розміщувалися поруч із або поверх попередніх, тоді як рови з часом змінювалися та розширювалися. Ці деталі свідчать про те, що поселення розвивалося поступово, а не виникло як єдина група будинків.

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На території розкопок добре видно залишки кількох будівель Фото: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt / Klaus Bentele

Невелика кількість побутових предметів є однією з найцікавіших підказок. Археологи знайшли розкидану кераміку та металеві артефакти, зокрема бронзовий кран, фурнітуру та пряжки для ременів. Зазвичай у покинутому середньовічному поселенні можна знайти багато розбитих інструментів та побутових предметів. Тут відсутність таких знахідок, а також відсутність шару руйнування чи спалених будівель, свідчить про те, що мешканці покинули поселення впорядковано й забрали з собою корисні речі. Причина їхнього від'їзду залишається невідомою.

Історичні свідчення можуть допомогти ідентифікувати це місце. На картах кінця XIX — початку XX століть поблизу місця розкопок зазначено поселення під назвою Кюлінген. У старішій місцевій літературі вулицю Кюлінгер в Гальберштадті також пов'язували з зниклим одноіменним селом.

під час розкопок дослідники виявили останки тварин Фото: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt / Klaus Bentele

Пізніше в муніципальних архівах згадувалося про покинуте поселення, яке, ймовірно, називалося Кюлінген або Фревель, а обстеження, проведені у 2022 році, підтвердили наявність значних середньовічних залишків. Згідно з історичними документами, поселення покинули приблизно між 1250 і 1500 роками н. е.

Можливе зникнення Кюлінген також вписується в ширшу закономірність. Багато поселень у північній частині Гарца були покинуті упродовж XIV і XV століть, хоча кожне село могло мати свої власні причини зникнення. Наприклад, сусіднє Марслебен було покинуте близько 1400 року.

Радіовуглецеве датування може допомогти встановити, коли поселення покинули Фото: Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt / Klaus Bentele

Важливу відповідь можуть дати кістки тварин, виявлені під час розкопок. Радіовуглецеве датування може допомогти встановити, коли припинилося заселення, та показати, чи зникло поселення в той самий період, що й інші села в північній частині Гарца.

Роботи на ділянці Фревельграбен планують продовжувати до середини грудня, тож розкопки ще можуть розкрити, коли саме Кюлінген було покинуто та що сталося з його мешканцями.

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