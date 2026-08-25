Зберіглася навіть частина мозку: що відомо про найдивніше поховання бронзової доби (фото)

У 1921 році під час розкопок кургану поблизу Егтведа в Ютландії відбулася одна з найважливіших археологічних знахідок Данії. Фермер Петер Платц виявив дубову труну бронзової доби, яка містила приховані скарби.

Усередині була похована дівчина, одяг якої, похоронні дари та збережені сліди тіла дали надзвичайно детальне уявлення про життя приблизно 3400 років тому, пише IFLScience.

Труну було запечатано відразу після поховання, яке відбулося приблизно у 1370 році до н. е. Дівчині, яку згодом назвали "Дівчиною з Егтведа", було приблизно 16–18 років, а її зріст становив близько 160 сантиметрів.

Вона була одягнена в коротку вовняну туніку, спідницю з мотузки та тканий пояс із великим бронзовим диском. Разом із нею були поховані бронзові браслети, сережка та інші предмети.

Хоча більша частина її тіла зникла, кислотні та вологі умови дозволили зберегти волосся, зуби, нігті, частини мозку та невеликі ділянки шкіри. Волосся, що залишилося на коров'ячій шкірі під нею, також зберегло обриси її тіла. Разом із нею було поховано кремоване дитя, вік якого, за оцінками Національного музею, становив 5–6 років.

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Дубова труна бронзової доби містила волосся, зуби, нігті та мозок Фото: Wikimedia Commons

Похоронні дари свідчать про те, наскільки ретельно готували поховання. У одній посудині поруч із дівчиною лежали бронзове шило, шпильки для сукні та сітка для волосся з кінського волосу, а в іншій були сліди ферментованого напою, ймовірно, пива, підсолодженого медом.

Дівчину вкривала вовняна ковдра, а квітуча рослина деревію вказувала на те, що поховання відбулося влітку. Ці деталі свідчать про те, що могила була не просто місцем спочинку: одяг, їжа, знаряддя та особисті речі були спеціально підібрані для поховання.

Одне з найцікавіших питань стосується того, де "Дівчина з Егтведа" жила до своєї смерті. Вчені дослідили ізотопи стронцію в її зубах, волоссі та нігтях. Стронцій природним чином міститься в ґрунті та гірських породах, потрапляє в організми рослин і тварин через їжу та воду і може залишати географічний слід у тканинах людини.

Результати дослідження вказують на те, що дівчина провела ранній період свого життя за межами сучасної Данії, причому південно-західна Німеччина та Шварцвальд вважалися найвірогіднішими варіантами. Її волосся також свідчило про переміщення між різними регіонами упродовж останніх років її життя.

Виявлені артефакти дали неоціненний погляд на життя тодішніх людей Фото: Wikimedia Commons

Однак пізніші дослідження поставили під сумнів надійність деяких порівнянь ізотопів стронцію, і не можна було виключити й інші скандинавські регіони походження. Наразі Національний музей описує південно-західну Німеччину або ширшу територію на північ від Альп як можливе місце походження дівчини.

Навіть через понад три тисячоліття поховання "Дівчини з Егтведа" зберігає підказки щодо одягу, подорожей, торгівлі та похоронних звичаїв, демонструючи, скільки інформації археологи можуть отримати з добре збереженої могили.

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