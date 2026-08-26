Гробницю Ісуса знайдено: справжнє поховання 2000 років ховалося на виду (фото)

Археологічні розкопки під храмом Гробу Господнього в Єрусалимі виявили стародавній ландшафт, який точно збігається з гробницею Ісуса Христа, описаною в Євангелії від Івана. Це відкриття може покласти край давнім суперечкам про те, де саме поховали Ісуса після розп'яття.

Дослідження проводилося після розкопокна пагорбі Гареб, здійснених під час реставрації підлоги храму, і завершилося кампанією 2025 року. У попередньому звіті Франчески Романи Стасолли та інших дослідників це місце описано як основу для пізніших римських і християнських споруд, пише Daily Mail.

Археологи знайшли докази того, що частини покинутого кар'єру були засипані ґрунтом і повторно використовувалися для землеробства, тоді як оголені скельні поверхні були перетворені на похоронні камери.

Частини покинутого кар'єру були засипані ґрунтом і повторно використовувалися для землеробства, тоді як оголені скельні поверхні були перетворені на похоронні камери Фото: Public Domain

Стасолла зазначила, що на цій ділянці розташовувався "похоронний ландшафт" поряд із ділянками, засадженими виноградом та оливковими деревами, а також землями, що використовувалися для випасу худоби. Залишки рослин, пилок та кераміка допомогли дослідникам реконструювати це середовище.

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Культурний ландшафт з’явився після завершення видобутку каменю та до перебудови цієї місцевості імператором Адріаном у II столітті н. е. Однак залишки рослин не мають абсолютної лабораторної дати, тому дослідники не можуть встановити, що сад існував саме в той час, коли було розп'ято Ісуса.

В Євангелії від Івана сказано, що Ісуса розіп'яли поблизу саду, де знаходилася нова гробниця. Інші уривки з Нового Завіту вказують на те, що розп'яття відбулося за межами міських воріт Єрусалима, а гробницю описують як висічену в скелі.

Уривки з Нового Завіту вказують на те, що розп'яття відбулося за межами міських воріт Єрусалима, а гробницю описують як висічену в скелі Фото: Wikimedia Commons

Розкопки показали, що за часів життя Ісуса Храм Гробу Господнього знаходився за межами стародавніх стін міста, залишаючись при цьому неподалік від нього. У колишньому кар'єрі археологи також знайшли кілька висічених у скелі гробниць, що створювало ландшафт, у якому поховальні ділянки та оброблені земельні ділянки існували пліч-о-пліч.

Лише через століття після біблійних подій це місце почали пов'язувати з похованням Ісуса. У IV столітті будівельники Костянтина звели там першу християнську церкву, знявши римську споруду. Вони зосередилися на гробниці, яку вже шанували як місце поховання Христа, і відокремили її від навколишніх могил. Пізніша церква зберегла це місце, яке стало одним із найважливіших місць паломництва християнства.

Розкопки показали, що за часів життя Ісуса Храм Гробу Господнього знаходився за межами стародавніх стін міст Фото: Public Domain

Проте археологія не може ідентифікувати особу, поховану в цій гробниці. Жоден напис не згадує імені Ісуса, а наявні докази не дозволяють стверджувати, що гробниця була новою або належала Йосифу з Ариматеї, як описано в Євангеліях. Натомість розкопки показують, що це місце має фізичні особливості, які роблять біблійний опис правдоподібним: розташування поблизу стародавнього Єрусалима, колишній кар'єр, оброблені землі та висічені в скелі гробниці.

Розкопки показують, що це місце має фізичні особливості, які роблять біблійний опис правдоподібним: розташування поблизу стародавнього Єрусалима, колишній кар'єр, оброблені землі та висічені в скелі гробниці Фото: Public Domain

Це відкриття додає важливі докази до тривалої дискусії щодо місця поховання Ісуса. Можливо, подальші розкопки та дослідження зможуть розкрити ще одну сторінку історії християнства.

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