Старше Стоунхенджа: археологи обнаружили тайную обсерваторию древних людей (фото)

В Чехии обнаружили древнее сооружение, в котором наблюдается редкое сочетание ритуальных обрядов, человеческих захоронений и останков животных. Это почти круглое сооружение недалеко от города Хлебы, возраст которого составляет около 6 500 лет, появилось более чем на тысячелетие раньше, чем Стоунхендж.

Археологи из Западно-Богемского университета в Пльзене выяснили, что само сооружение было тщательно продумано и даже расположение входов в него не было случайным, пишет IFLScience.

Пётр Криштоф, руководитель исследовательской группы, пояснил: "Круговые сооружения для этого периода в нашем регионе совершенно неизвестны, что уже делает этот памятник уникальным. Но когда мы начали подробно анализировать расположение входов, стало ясно, что их размещение не было случайным".

Кристоф отметил, что "их геометрия создает систему, которая позволяла наблюдать за важнейшими моментами солнечных и лунных циклов". Исследователи полагают, что на этом памятнике было две основные точки наблюдения.

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Археологи обнаружили черепа и рога быков, размещенные в качестве символических украшений возле входов в рвы Фото: University of West Bohemia

Одна, судя по всему, была связана с крайними положениями Луны на горизонте в течение её примерно 18-летнего цикла, а другая — с восходом Солнца во время летнего солнцестояния и заходом Солнца во время зимнего солнцестояния.

Эти особенности напоминают Стоунхендж, где расположение камней также связано с солнечными и лунными явлениями. Однако эти два сооружения разделяли более 1 000 километров и несколько веков, поэтому более вероятным объяснением является самостоятельное развитие подобных астрономических практик.

Этот памятник также содержит свидетельства ритуальной деятельности. Археологи обнаружили черепа и рога быков, размещенные в качестве символических украшений вблизи входов в рвы. Археолог Ян Турек из Карлова университета пояснил, что эти останки когда-то, возможно, украшали монументальные ворота. Он отметил, что бык был важным религиозным символом среди ранних земледельческих общин в доисторической Европе.

Человеческие останки добавили ещё один слой к истории этого места. Археологи идентифицировали останки около 18 человек, но захоронения, судя по всему, происходили постепенно в течение длительного периода, а не в ходе одного события. Это может свидетельствовать о том, что различные сообщества возвращались к этому монументу и со временем придавали ему разные значения.

Археологи идентифицировали останки около 18 человек, но захоронения, судя по всему, происходили постепенно в течение длительного периода Фото: University of West Bohemia

Впоследствии история сооружения пошла по другому пути. Криштоф отметил, что, в отличие от Стоунхенджа, который продолжали использовать в разные периоды, памятник в Хлебах, судя по всему, утратил своё первоначальное значение уже к эпохе железа. Его ров постепенно засыпали, а позже на месте бывшего святилища возникло обычное поселение.

Эта находка даёт редкую возможность увидеть, как доисторические сообщества сочетали архитектуру, ритуальные обряды, погребальные обычаи и наблюдения за небом. Сооружение в Хлебах свидетельствует о том, что люди, жившие в Центральной Европе тысячи лет назад, уделяли пристальное внимание периодическим солнечным и лунным явлениям задолго до строительства Стоунхенджа.

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