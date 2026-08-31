Такой находки никто не ожидал: кусок камня привел ученых к затерянному городу (фото)

Археологи, работающие на севере Синая в Египте, обнаружили надпись, которая может помочь определить местонахождение давно исчезнувшего древнего города Месн. Находка была сделана на холме Телль-Абу-Сайфи в Восточной Кантаре, провинция Исмаилия, во время раскопок вдоль древнего "Пути Гора".

Команда обнаружила большой фрагмент песчаника, разбитый на две части, с надписями на трёх сторонах. На одной из сторон были высечены царские титулы Рамзеса II, фараона XIX династии, правившего в XIII веке до н. э., а на другой упоминались реставрационные работы над статуей Гора, пишет Heritage Daily.

Доктор Хишам Хусейн, глава Центральной администрации Нижнего Египта и Синая и руководитель экспедиции, назвал эту надпись важным доказательством для установления идентичности этого места. Однако доктор Хишам Эль-Лейти, генеральный секретарь Верховного совета по делам древностей Египта, подчеркнул, что прежде чем Телль-Абу-Саифи можно будет идентифицировать как Месн, необходимы дополнительные раскопки и исследования.

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В ходе раскопок также был обнаружен обширный храмовый комплекс со стенами из сырцового кирпича, воротами, залами, складскими помещениями, хозяйственными постройками и святилищем. Этот памятник прошел несколько этапов строительства и перестройки и достиг своих максимальных размеров в период правления Птолемеев.

Части храма были использованы для строительства военного лагеря примерно в III веке н. э. Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

После того как Египет перешел под власть Рима, части храма были использованы для строительства военного лагеря примерно в III веке н. э. Позже римляне вывезли строительные материалы из комплекса, а над бывшим святилищем были возведены две круглые печи.

Обжигаемый известняк свидетельствует о том, что в позднеримский период эта территория превратилась в центр производства извести. Две мощеные дороги, датируемые периодами правления Птолемеев и Римской империи, также соединяли храм с территорией за пределами укреплений.

Среди прочих находок — скульптура из сланца времен 26-й династии Египта, изображающая военного писца, несущего поврежденную святыню; безголовая и безногая статуя позднего периода; королевский торс из базальта; а также фрагменты статуй соколов, изготовленных из базальта и известняка.

В совокупности эти находки свидетельствуют о том, что Телль-Абу-Сайфи в течение длительного периода выполнял религиозные, административные и военные функции. Его расположение вдоль "Пути Гора" также подтверждает его стратегическое значение на восточной границе Египта.

Упоминание о Месне пока не является окончательным, но дальнейшие раскопки могут помочь установить местонахождение города и прояснить историю этого важного приграничного региона.

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