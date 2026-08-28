За считанные минуты: в Испании похитили золотое сокровище Вильены стоимостью почти 2 млн евро (фото)

Воры вошли в музей и вышли из него, справившись с делом за 4 минуты. Пропали 59 доисторических экспонатов, в том числе все золотые предметы и украшения.

Во время ограбления, длившегося около четырёх минут, злоумышленники похитили большую часть золота из знаменитого "Сокровища Вильены" — коллекции бронзового века, датируемой примерно 1250 годом до н. э. Драгоценные артефакты хранились в музее города Вилена (MUVI), пишет El Pais.

Также были похищены три из четырёх коронок Девы Марии с Младенцем. Местная полиция уже начала расследование, а первые улики указывают на скоординированную операцию, тщательно подготовленную заранее.

Ограбление началось с отвлекающего маневра. В 5:16 по местному времени в муниципальном спортивном центре на окраине Вилены сработала сигнализация, что отвлекло внимание сил безопасности от музея. Через четыре минуты сработала сигнализация в MUVI.

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Около 5:24, когда прибыли правоохранители, воры уже скрылись. Сначала они попытались проникнуть через главный вход, а затем попали внутрь через защищенное боковое окно. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали, как несколько человек приехали на двух автомобилях.

Мэр Фульгенсио Сердан заявил, что злоумышленники похитили "значительную часть сокровищ" и оставили серебряные сосуды, один браслет и фрагменты посоха эпохи бронзы Фото: Wikipedia Commons

Мэр Фульгенсио Сердан заявил, что злоумышленники похитили "значительную часть сокровищ" и оставили серебряные сосуды, один браслет и фрагменты посоха эпохи бронзы. "Тесорильо-де-Кабесо-Редондо" — ещё одна коллекция из 35 золотых предметов, которая экспонировалась в музее, — осталась нетронутой. Стоимость похищенных археологических материалов, исходя из веса золота, оценивалась примерно в 1,7 млн евро, хотя их историческая ценность гораздо выше.

Сокровище Вилены было обнаружено в 1963 году, когда строитель Пако Гарсия Арнедо наткнулся на закопанную посуду, что побудило археолога Хосе Марию Солера и его команду изучить эту находку.

Клад оказался одной из важнейших коллекций золотых изделий бронзового века в Испании и одной из крупнейших в Европе. Научные исследования также показали, что железо в двух предметах — браслете и застежке — происходило из метеорита, что придало коллекции необычную связь с внеземным материалом.

Сокровище Вилены было найдено в 1963 году, когда строитель Пако Гарсия Арнедо наткнулся на закопанную посуду Фото: Википедия

Археолог Мануэль Ольсина охарактеризовал кражу как событие, которое повергло археологическое сообщество "в шок", и подчеркнул, что эти предметы отражают идентичность Вильены и власть элиты бронзового века.

Кража в Вильенуэве также вызвала беспокойство, поскольку произошла вслед за другими кражами из музеев в Испании. В апреле из Провинциального археологического музея Бадахоса были похищены 144 из 149 золотых монет из клада Вильянуэва-де-ла-Серена. В июле во время очередного молниеносного налёта из Музея Альбасете было похищено более 200 монет. Власти не связывают эти случаи между собой, а следователи в Вильене до сих пор рассматривают несколько версий.

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