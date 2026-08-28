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За считанные минуты: в Испании похитили золотое сокровище Вильены стоимостью почти 2 млн евро (фото)

Сокровище из Вилены похитили
Одну из важнейших археологических находок бронзового века в Европе похитили | Фото: Википедия

Воры вошли в музей и вышли из него, справившись с делом за 4 минуты. Пропали 59 доисторических экспонатов, в том числе все золотые предметы и украшения.

Во время ограбления, длившегося около четырёх минут, злоумышленники похитили большую часть золота из знаменитого "Сокровища Вильены" — коллекции бронзового века, датируемой примерно 1250 годом до н. э. Драгоценные артефакты хранились в музее города Вилена (MUVI), пишет El Pais.

Также были похищены три из четырёх коронок Девы Марии с Младенцем. Местная полиция уже начала расследование, а первые улики указывают на скоординированную операцию, тщательно подготовленную заранее.

Ограбление началось с отвлекающего маневра. В 5:16 по местному времени в муниципальном спортивном центре на окраине Вилены сработала сигнализация, что отвлекло внимание сил безопасности от музея. Через четыре минуты сработала сигнализация в MUVI.

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Около 5:24, когда прибыли правоохранители, воры уже скрылись. Сначала они попытались проникнуть через главный вход, а затем попали внутрь через защищенное боковое окно. Записи камер видеонаблюдения зафиксировали, как несколько человек приехали на двух автомобилях.

Сокровище Вилены похитили из музея
Мэр Фульгенсио Сердан заявил, что злоумышленники похитили "значительную часть сокровищ" и оставили серебряные сосуды, один браслет и фрагменты посоха эпохи бронзы
Фото: Wikipedia Commons

Мэр Фульгенсио Сердан заявил, что злоумышленники похитили "значительную часть сокровищ" и оставили серебряные сосуды, один браслет и фрагменты посоха эпохи бронзы. "Тесорильо-де-Кабесо-Редондо" — ещё одна коллекция из 35 золотых предметов, которая экспонировалась в музее, — осталась нетронутой. Стоимость похищенных археологических материалов, исходя из веса золота, оценивалась примерно в 1,7 млн евро, хотя их историческая ценность гораздо выше.

Сокровище Вилены было обнаружено в 1963 году, когда строитель Пако Гарсия Арнедо наткнулся на закопанную посуду, что побудило археолога Хосе Марию Солера и его команду изучить эту находку.

Клад оказался одной из важнейших коллекций золотых изделий бронзового века в Испании и одной из крупнейших в Европе. Научные исследования также показали, что железо в двух предметах — браслете и застежке — происходило из метеорита, что придало коллекции необычную связь с внеземным материалом.

Сокровище обнаружили в Вильене
Сокровище Вилены было найдено в 1963 году, когда строитель Пако Гарсия Арнедо наткнулся на закопанную посуду
Фото: Википедия

Археолог Мануэль Ольсина охарактеризовал кражу как событие, которое повергло археологическое сообщество "в шок", и подчеркнул, что эти предметы отражают идентичность Вильены и власть элиты бронзового века.

Кража в Вильенуэве также вызвала беспокойство, поскольку произошла вслед за другими кражами из музеев в Испании. В апреле из Провинциального археологического музея Бадахоса были похищены 144 из 149 золотых монет из клада Вильянуэва-де-ла-Серена. В июле во время очередного молниеносного налёта из Музея Альбасете было похищено более 200 монет. Власти не связывают эти случаи между собой, а следователи в Вильене до сих пор рассматривают несколько версий.

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