За лічені хвилини: в Іспанії викрали золотий скарб Вільєни вартістю майже 2 млн євро (фото)

Злодії ввійшли і вийшли з музею, впоравшись за 4 хвилини. Зникло 59 доісторичних експонатів, зокрема всі золоті предмети і прикраси.

Під час нальоту, що тривав близько чотирьох хвилин, зловмисники викрали більшу частину золота зі знаменитого "Скарбу Вільєни" — колекції бронзової доби, що датується приблизно 1250 роком до н. е. Дорогоцінні артефакти зберігалися у музеї міста Вільєна (MUVI), пише El Pais.

Також було викрадено три з чотирьох корон Діви Марії з Дитям. Місцева поліція вже розпочала розслідування, а перші докази вказують на скоординовану операцію, здійснену з ретельною підготовкою.

Пограбування розпочалося з відволікаючого маневру. О 5:16 за місцевим часом у муніципальному спортивному центрі на околиці Вільєни пролунала сигналізація, що відвернула увагу сил безпеки від музею. Через чотири хвилини спрацювала сигналізація в MUVI.

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Близько 5:24, коли прибули правоохоронці, злодії вже втекли. Спочатку вони спробували проникнути через головний вхід, а потім дісталися всередину через захищене бічне вікно. Записи камер відеоспостереження зафіксували, як кілька осіб приїхали на двох автомобілях.

Мер Фульгенсіо Сердан заявив, що зловмисники викрали "значну частину скарбу" і залишили срібні посудини, один браслет та частини посоха епохи бронзи Фото: Wikipedia Commons

Мер Фульгенсіо Сердан заявив, що зловмисники викрали "значну частину скарбу" і залишили срібні посудини, один браслет та частини посоха епохи бронзи. "Тесорільо-де-Кабесо-Редондо" — ще одна колекція з 35 золотих предметів, що експонувалася в музеї, — залишилася недоторканою. Вартість викрадених археологічних матеріалів, виходячи з ваги золота, оцінювалася приблизно в 1,7 млн євро, хоча їхня історична цінність набагато вища.

Скарб Вільєни був знайдено у 1963 році, коли будівельник Пако Гарсія Арнедо натрапив на закопаний посуд, що спонукало археолога Хосе Марію Солера та його команду дослідити цю знахідку.

Скарб виявився однією з найважливіших колекцій золотих виробів бронзового віку в Іспанії та одним із найбільших у Європі. Наукові дослідження також показали, що залізо у двох предметах — браслеті та застібці — походило з метеорита, що надало колекції незвичайного зв'язку з позаземним матеріалом.

Скарб Вільєни був знайдено у 1963 році, коли будівельник Пако Гарсія Арнедо натрапив на закопаний посуд Фото: Вікіпедія

Археолог Мануель Ольсіна охарактеризував крадіжку як подію, що залишила археологічну спільноту "у стані шоку", та наголосив, що ці предмети відображають ідентичність Вільєни та владу еліти бронзового віку.

Крадіжка у Вільєні також викликала занепокоєння, оскільки сталася слідом за іншими крадіжками з музеїв в Іспанії. У квітні з Провінційного археологічного музею Бадахоса було викрадено 144 із 149 золотих монет зі скарбу Вільянуева-де-ла-Серена. У липні під час чергового блискавичного нальоту з Музею Альбасете було викрадено понад 200 монет. Влада не пов'язує ці випадки між собою, а слідчі у Вільєні досі розглядають кілька версій.

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