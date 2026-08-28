Раніше такого не знаходили: виявлено поховання, яке змінило уявлення про історію скіфів (відео)

У Хмельницькій області археологи виявили скіфське поховання, датоване IV століттям до н. е., та бронзову деталь кінської збруї, прикрашену незвичайним рослинним мотивом. Артефакти знайшли поблизу села Маліївці, і вони можуть стати новими свідченнями про присутність скіфів на Поділлі.

Археолог Віталій Гуцал зазначив, що ця бронзова деталь є особливо важливою, оскільки її орнамент відрізняється від "тваринного стилю", який зазвичай асоціюється зі скіфським мистецтвом, пише Суспільне.

"Ось такий солярний знак — десятипелюсткова квітка з крапками навколо. Вона цікава для скіфології тим, що такі речі раніше не були відомі для цієї культури", — пояснив він. Інший бронзовий елемент із поховання мав вигляд голови птаха, а саме півника, і допоміг дослідникам датувати поховання IV століттям до н. е.

Курган спорудили приблизно між 1500 і 1200 роками до н. е. Фото: Суспільне Хмельницький

Курган має набагато давнішу історію. Його спорудили приблизно між 1500 і 1200 роками до н. е., у бронзовій добі, і він містив кераміку, пов'язану з комарівською культурою, а також бронзові прикраси. Серед них був багатовитковий браслет, який, ймовірно, носила жінка.

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Приблизно через тисячу років цей самий курган використали повторно для скіфського поховання. Скелет був порушений грабіжниками могил, але археологи вилучили кілька хребців, кістки ніг, череп та нижню щелепу.

Вчені знайшли бронзову деталь кінської збруї, прикрашену незвичайним рослинним мотивом Фото: Суспільне Хмельницький

Ця знахідка має велике значення для дослідження історії скіфів на Поділлі. Археологи мали свідчення про їхню присутність у цьому регіоні з VII–VI століть до н. е., але поховання IV століття свідчить про те, що скіфи залишалися там ще й набагато пізніше.

Малієвецький історико-культурний музей планує використати знахідки для навчальних експозицій, зокрема для реконструкції скіфської кінної упряжі. Дослідники мають намір продовжити розкопки наступного року.

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