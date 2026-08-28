Раньше такого не находили: обнаружено захоронение, изменившее представление об истории скифов (видео)

В Хмельницкой области археологи обнаружили скифское захоронение, датируемое IV веком до н. э., и бронзовую деталь конской сбруи, украшенную необычным растительным мотивом. Артефакты были найдены вблизи села Малиевцы, и они могут стать новыми свидетельствами присутствия скифов на Подолье.

Археолог Виталий Гуцал отметил, что эта бронзовая деталь имеет особое значение, поскольку её орнамент отличается от "животного стиля", который обычно ассоциируется со скифским искусством, пишет "Суспільне".

"Вот такой солнечный символ — десятилепестковый цветок с точками вокруг. Он представляет интерес для скифологии тем, что подобные предметы ранее не были известны в этой культуре", — пояснил он. Другой бронзовый элемент из захоронения имел вид головы птицы, а именно петуха, и помог исследователям датировать захоронение IV веком до н. э.

Курган был сооружен примерно между 1500 и 1200 годами до н. э. Фото: Суспільне Хмельницький

Курган имеет гораздо более древнюю историю. Он был сооружен примерно между 1500 и 1200 годами до н. э., в бронзовом веке, и в нём были найдены керамические изделия, связанные с Комаровской культурой, а также бронзовые украшения. Среди них был многовитковый браслет, который, вероятно, носила женщина.

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Примерно через тысячу лет этот же курган был повторно использован для скифского погребения. Скелет был поврежден могильными грабителями, но археологи извлекли несколько позвонков, кости ног, череп и нижнюю челюсть.

Ученые обнаружили бронзовую деталь конской сбруи, украшенную необычным растительным мотивом Фото: Суспільне Хмельницький

Эта находка имеет большое значение для изучения истории скифов на Подолье. Археологи располагали свидетельствами об их присутствии в этом регионе с VII–VI веков до н. э., но захоронение IV века свидетельствует о том, что скифы оставались там ещё и гораздо позже.

Малиевский историко-культурный музей планирует использовать находки для учебных экспозиций, в частности для реконструкции скифской конной упряжи. Исследователи намерены продолжить раскопки в следующем году.

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