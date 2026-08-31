Необычная мозаика раскрыла редкие подробности: на ней сохранились нечеловеческие имена (фото)

На западе Турции археологи обнаружили мозаику с изображением кота и собаки, на которой сохранились надписи с именами животных. Находка происходит из большой римской резиденции в Адрамитионе, расположенной на территории современного города Орен, где раскопки ведутся с 2012 года.

Имя кота было истолковано как "Изумруд", а собаку звали "Океан". Эти два животных появились среди гораздо более обширной коллекции мозаичных сцен, включавшей птиц, рыбу, Медузу, фигуру пигмея, крылатого юношу и крылатого коня, пишет Arkeonews.

Собаку звали "Океан" Фото: Anatolian Archaeology

Имена животных делают эту мозаику особенно примечательной, поскольку указывают на то, что по крайней мере часть изображений была связана с людьми, жившими в этом доме.

Хюсейн Мурат Озген, руководитель исследовательской группы "Адрамиттион" при Университете изобразительных искусств имени Мимара Синана, отметил, что надписи могут помочь будущим исследователям лучше понять эту резиденцию и её владельца.

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Кота звали "Смарагд" Фото: Anatolian Archaeology

Римская резиденция занимала площадь около 730 квадратных метров и была построена вокруг удлиненного атриума размером примерно 11 на 6,5 метров. В Северном зале, который служил помещением для приемов, был полихромный мозаичный пол с 15 обрамленными панелями, расположенными тремя рядами по пять.

Одно мозаичное изображение связывает римский дом с гораздо более древней историей Адрамиттиона. Крылатый конь напоминает мотив, который использовался на монетах, отчеканенных в этом городе в IV веке до н. э. Озген назвал наличие этого мотива в римской резиденции, которая на пять веков старше монет, особенно значимым, поскольку это может свидетельствовать о том, что более древний местный символ продолжал играть важную роль.

Другие изображения дают основания предположить связи с Северной Африкой. Фигуры пигмеев и некоторые сцены с птицами Озген связал с изображениями, известными по североафриканским мозаикам. Однако имеющиеся доказательства не позволяют установить личность владельца виллы, поэтому связь с Северной Африкой остаётся гипотетической, а не доказанным фактом.

Римская резиденция занимала площадь около 730 квадратных метров Фото: Özgen, H. M.

Само здание также рассказывает историю преобразований. Археологи обнаружили следы разрушений, за которыми следовали ремонты и перестройки, а более поздний Южный зал получил другой мозаичный пол. Среди соседних остатков были эллинистические фундаменты, которые впоследствии были включены в римское сооружение, что свидетельствует о том, как последующие обитатели повторно использовали части более древнего городского ландшафта.

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