Незвичайна мозаїка розкрила рідкісні подробиці: вона зберегла нелюдські імена (фото)

На заході Туреччини археологи знайшли мозаїку із зображенням кота та собаки, на якій збереглися написи з іменами тварин. Знахідка походить із великої римської резиденції в Адраміттіоні, що в сучасному місті Орен, де розкопки тривають з 2012 року.

Ім’я кота було розтлумачено як "Смарагд", а собаку звали "Океан". Ці дві тварини з’явилися серед набагато ширшої колекції мозаїчних сцен, що включала птахів, рибу, Медузу, фігуру пігмея, крилатого юнака та крилатого коня, пише Arkeonews.

Собаку звали "Океан" Фото: Anatolian Archaeology

Імена тварин роблять цю мозаїку особливо примітною, оскільки вказують на те, що принаймні частина зображень була пов'язана з людьми, які мешкали в цьому будинку.

Хюсейн Мурат Озген, керівник дослідницької групи "Адраміттіон" при Університеті образотворчих мистецтв імені Мімара Сінана, зазначив, що написи можуть допомогти майбутнім дослідникам краще зрозуміти цю резиденцію та її власника.

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Кота звали "Смарагд" Фото: Anatolian Archaeology

Римська резиденція займала площу близько 730 квадратних метрів і була побудована навколо видовженого атріуму розміром приблизно 11 на 6,5 метрів. У Північному залі, який слугував приміщенням для прийомів, була поліхромна мозаїчна підлога з 15 обрамленими панелями, розташованими трьома рядами по п'ять.

Одне мозаїчне зображення пов'язує римський будинок із набагато давнішою історією Адраміттіону. Крилатий кінь нагадує мотив, який використовувався на монетах, викарбуваних у цьому місті в IV столітті до н. е. Озген назвав наявність цього мотиву в римській резиденції, старішій за монети на п'ять століть, особливо значущим, оскільки це може свідчити про те, що давніший місцевий символ продовжував мати важливе значення.

Інші зображення дають підстави припустити зв'язки з Північною Африкою. Фігури пігмеїв та певні сцени з птахами Озген пов'язав із зображеннями, відомими з північноафриканських мозаїк. Однак докази не дозволяють ідентифікувати власника вілли, тому зв'язок із Північною Африкою залишається гіпотетичним, а не доведеним фактом.

Римська резиденція займала площу близько 730 квадратних метрів Фото: Özgen, H. M.

Сама будівля також розповідає історію змін. Археологи виявили сліди руйнувань, за якими слідували ремонти та перебудови, а пізніший Південний зал отримав іншу мозаїчну підлогу. Серед сусідніх залишків були елліністичні фундаменти, які згодом були включені до римської споруди, що свідчить про те, як наступні мешканці повторно використовували частини старішого міського ландшафту.

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