Такої знахідки ніхто не чекав: шматок каменю привів вчених до втраченого міста (фото)

Археологи, які працюють на півночі Синаю в Єгипті, виявили напис, який може допомогти визначити місцезнаходження давно зниклого стародавнього міста Месн. Знахідка була зроблена на пагорбі Телль-Абу-Сайфі в Східній Кантарі, провінція Ісмаїлія, під час розкопок уздовж стародавнього "Шляху Гора".

Команда виявила великий фрагмент пісковику, розбитий на дві частини, з написами на трьох сторонах. На одній зі сторін були викарбувані царські титули Рамзеса II, фараона XIX династії, який правив у XIII столітті до н. е., а на іншій згадувалися реставраційні роботи над статуєю Гора, пише Heritage Daily.

Доктор Хішам Хусейн, голова Центральної адміністрації Нижнього Єгипту та Синаю і керівник експедиції, назвав цей напис важливим доказом для встановлення ідентичності цього місця. Однак доктор Хішам Ель-Лейті, генеральний секретар Верховної ради з питань старожитностей Єгипту, наголосив, що перед тим, як Телль-Абу-Саїфі можна буде ідентифікувати як Месн, необхідні додаткові розкопки та дослідження.

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Під час розкопок також було виявлено великий храмовий комплекс із стінами з сирцевої цегли, воротами, залами, складськими приміщеннями, господарськими приміщеннями та святилищем. Ця пам'ятка пройшла кілька етапів будівництва та перебудови й досягла своїх найбільших розмірів у період Птолемеїв.

Частини храму були використані для будівництва військового табору приблизно у III столітті н. е. Фото: Ministry of Tourism and Antiquities of Egypt

Після того, як Єгипет перейшов під владу Риму, частини храму були використані для будівництва військового табору приблизно у III столітті н. е. Пізніше римляни вивезли будівельні матеріали з комплексу, а над колишнім святилищем було зведено дві круглі печі.

Обпалений вапняк свідчить про те, що у пізньоримський період ця територія була перетворена на центр виробництва вапна. Дві бруковані дороги, що датуються періодами Птолемеїв та Римської імперії, також з'єднували храм із територією за межами укріплень.

Серед інших знахідок — скульптура зі сланцю часів 26-ї династії Єгипту, що зображує військового писаря, який несе пошкоджену святиню; безголова та безнога статуя пізнього періоду; королівський торс із базальту; а також фрагменти статуй соколів, виготовлених із базальту та вапняку.

У сукупності ці знахідки свідчать про те, що Телль-Абу-Сайфі упродовж тривалого періоду виконував релігійні, адміністративні та військові функції. Його розташування вздовж "Шляху Гора" також підтверджує його стратегічне значення на східному кордоні Єгипту.

Згадка про Месн поки що не є остаточною, але подальші розкопки можуть допомогти встановити місцезнаходження міста та прояснити історію цього важливого прикордонного регіону.

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