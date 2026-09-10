У Термах Траяна відкрили незвичайну мозаїку: вона виявилася старішою за самі лазні (фото)

У Римі відкрили для відвідувачів монументальну римську настінну мозаїку I століття, збережену під Термами Траяна. Експозиція на Оппійському пагорбі містить не лише мозаїку, а й велику римську фреску, відому як "Розфарбоване місто".

Мозаїка, відома під назвою "Муза і філософ", має висоту близько 10 метрів і ширину 16 метрів, займаючи площу приблизно 160 квадратних метрів. Вона вважається найбільшою античною настінною мозаїкою, відомою в Римі, пише Heritage Daily.

Її композиція нагадує театральний сценічний фон з колонами, архітектурними фасадами та фігурами. Серед них — музи, бородатий філософ та Аполлон.

Мозаїка датується I століттям н. е., що робить її старшою за самі Терми Траяна. Більшу її частину було виявлено під час розкопок у 2011 році, а пізніші роботи дозволили виявити ще одну ділянку, на якій зображено приморські вілли навколо римської гавані. На сцені зображено будівлі, що виходять на набережну, але археологи ще не встановили, чи гавань зображує реальне місце, чи вигаданий римський пейзаж.

Історія цього місця тісно пов'язана з будівництвом Терм Траяна. Гігантський лазневий комплекс імператора Траяна відкрився у 109 році н. е. і займав площу близько 60 000 квадратних метрів.

Через археологічну зону пролягає піднятий місток Фото: Todos los derechos reservados

Спроектований Аполлодором Дамаскським, він містив лазневі зони, а також портики, майданчики для занять спортом, прогулянок та культурних заходів. Частини комплексу були зведені на місці попередніх споруд, пов'язаних з районом Золотого будинку Нерона.

Сама мозаїка була створена до будівництва терм, і археологи не вважають її частиною палацу Нерона. Багато дрібних кам'яних і скляних тессер зникли, ймовірно, тому що їх було знято та використано повторно під час будівництва комплексу Траяна. Розкопки досі тривають, тому повний масштаб цього твору мистецтва ще не встановлено.

У цій же підземній археологічній зоні знаходиться "Розфарбоване місто" — римська фреска I століття площею близько 10 квадратних метрів. Вперше виявлена наприкінці 1990-х років, вона зображує укріплене прибережне місто з висоти пташиного польоту: стіни, вежі, ворота, будівлі, театр і золоті статуї.

Будівлі зображені в перспективі, при цьому деталі, такі як вікна, залишаються видимими. Досі невідомо, чи було це місто засноване на реальному поселенні, чи являло собою вигаданий міський пейзаж. "Якщо воно й існувало, то було надзвичайно важливим", — зазначив Клаудіо Парізі Пресічче, керівник служби охорони культурної спадщини Рима.

Частини комплексу були зведені на місці попередніх споруд, пов'язаних з районом Золотого будинку Нерона Фото: Wikimedia Commons

Новий музейний простір спроєктовано так, щоб відвідувачі могли оглядати твори мистецтва, не наражаючи збережені поверхні на зайвий ризик. Через археологічну зону пролягає піднятий місток, а доступ спочатку обмежено невеликими групами, а для екскурсій з гідом потрібно попередньо бронювати місця. Перші публічні відвідування використовуються для оцінки впливу відвідувачів та умов навколишнього середовища на крихкі залишки.

Відкриття мозаїки надає громадськості доступ до творів мистецтва, які досі залишалися прихованими під одним із найвідоміших античних комплексів Рима. Археологічні пам'ятки під Термами Траяна досі містять матеріали, здатні змінити уявлення про римське мистецтво, архітектуру та міське життя.

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