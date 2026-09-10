Нижний город Нимруда раскрывает тайны прошлого: археологи не были там 180 лет (фото)

На протяжении почти 180 лет исследования в основном сосредоточивались на королевских дворцах, храмах и памятниках на акрополе Нимруда, столицы Ассирийской империи. Сейчас археологи исследуют нижнюю часть города, где сохранились улицы, жилые дома и другие элементы городской жизни.

Археологический проект "Нижний город Нимруда" (NiLTAP), возглавляемый исследователями из Университета Удине, объединил старые аэрофотоснимки с современной картографией, наземными обследованиями и магнитометрией, пишет Arkeonews.

Исследование показало, что Нижний город площадью 340 гектаров сохранил структурированный городской ландшафт за пределами знаменитого королевского центра.

Нимруд изучается с тех пор, как Остин Генри Лейард начал там раскопки в 1845 году Фото: Antiquity

Нимруд изучается с тех пор, как Остин Генри Лейард начал там раскопки в 1845 году. Его работа и последующие раскопки позволили обнаружить одни из самых известных памятников ассирийского мира, в частности дворцы, храмы, скульптуры и надписи.

Однако Нижнему городу уделяли гораздо меньше внимания. Наземные исследования, проводившиеся в период с 1987 по 1989 год, были приостановлены из-за войны в Персидском заливе, в результате чего значительная часть территории осталась неисследованной.

Это привело к появлению значительного пробела в археологической картине. Исследователи знали много об ассирийских царях и королевской архитектуре, но гораздо меньше — о людях, живших за пределами дворцового комплекса. Проект NiLTAP разработан с целью изучения Нимруда как города, а не только как центра королевской власти.

Проект NiLTAP разработан с целью изучения Нимруда как города, а не только как центра королевской власти Фото: Antiquity

Нижний город представляет особую ценность, поскольку значительная его часть сохранилась относительно хорошо. Оно было окружено оборонительными стенами общей длиной почти восемь километров и после падения Ассирийской империи в 612 году до н. э. не подвергалось интенсивному повторному заселению. Современное земледелие в целом нарушило лишь верхний слой почвы, глубина вспашки достигала примерно 20 сантиметров.

Некоторые подсказки по планированию города поступили из неожиданного источника: разведывательных снимков времён холодной войны. Исследователи изучили рассекреченные снимки, сделанные самолетами U-2, а также спутниками CORONA и HEXAGON в период с 1967 по 1974 годы.

На них были видны следы стен, ворот, улиц и участков с различной плотностью застройки. Эти старые снимки дали археологам представление о месте раскопок до недавних изменений в ландшафте.

В ходе полевого сезона 2025 года команда проверила эти наблюдения на месте. С помощью дифференциального GPS и съёмки с дронов были созданы новая топографическая карта, ортофотоснимок и цифровая модель рельефа. Затем археологи обследовали Нижний город пешком, используя сетку размером 40 на 40 метров, фиксируя керамику и другие материальные остатки на поверхности.

Результаты показали, что эта территория имела долгую историю заселения, начиная с третьего тысячелетия до н. э. и вплоть до исламского периода, причём особенно интенсивным было заселение в период Среднеассирийской, Новоассирийской и Пост-ассирийской эпох.

Исследователи изучили рассекреченные снимки, сделанные самолетами U-2, а также спутниками CORONA и HEXAGON в период с 1967 по 1974 годы Фото: Antiquity

Магнитометрия предоставила ещё одно важное доказательство. В отдельных районах магнитные узоры соответствовали упорядоченным улицам, жилым кварталам и крупным строительным комплексам. Это позволило учёным связать материальные остатки, видимые на поверхности, со сооружениями, которые до сих пор остаются погребёнными под землёй.

Нимруд был имперской столицей Ассирии примерно с 879 по 707 г. до н. э., что позволяет изучать изменения, происходившие в городе на протяжении длительного периода. Нижний город может дать свидетельство не только о зданиях, но и о том, как имперская столица менялась с течением времени.

Исследование пока находится на начальной стадии. Планируются дальнейшие геофизические изыскания, геоархеологические работы, целевые пробные раскопки и более масштабные раскопки на открытых участках.

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