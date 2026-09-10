Нижнє місто Німруда розкриває таємниці минулого: археологи не були там 180 років (фото)

Упродовж майже 180 років дослідження зосереджувалися переважно на королівських палацах, храмах та пам'ятниках на акрополі Німруда, столиці Ассирійської імперії. Тепер археологи досліджують Нижню частину міста, де збереглися вулиці, житлові будинки та інші елементи міського життя.

Археологічний проєкт "Нижнє місто Німруда" (NiLTAP), очолюваний дослідниками з Університету Удіне, поєднав старі аерофотознімки з сучасним картографуванням, наземними обстеженнями та магнітометрією, пише Arkeonews.

Робота показала, що Нижнє місто площею 340 гектарів зберегло структурований міський ландшафт за межами знаменитого королівського центру.

Німруд досліджується з тих пір, як Остін Генрі Лейард розпочав там розкопки в 1845 році Фото: Antiquity

Німруд досліджується з тих пір, як Остін Генрі Лейард розпочав там розкопки в 1845 році. Його робота та пізніші розкопки виявили одні з найвідоміших пам'яток ассирійського світу, зокрема палаци, храми, скульптури та написи.

Проте Нижньому місту приділяли набагато менше уваги. Наземні дослідження, що проводилися в період з 1987 по 1989 рік, були припинені через війну в Перській затоці, внаслідок чого значна частина території залишилася недослідженою.

Це створило значну прогалину в археологічній картині. Дослідники знали багато про ассирійських царів та королівську архітектуру, але набагато менше — про людей, які жили за межами палацового комплексу. Проєкт NiLTAP розроблено з метою вивчення Німруда як міста, а не лише як центру королівської влади.

Проєкт NiLTAP розроблено з метою вивчення Німруда як міста, а не лише як центру королівської влад Фото: Antiquity

Нижнє місто є особливо цінним, оскільки значна його частина збереглася відносно добре. Воно було оточене оборонними стінами загальною довжиною майже вісім кілометрів і після падіння Ассирійської імперії в 612 році до н. е. не зазнавало інтенсивного повторного заселення. Сучасне землеробство загалом порушило лише верхній шар ґрунту, глибина оранки сягала приблизно 20 сантиметрів.

Деякі підказки щодо планування міста надійшли з несподіваного джерела: розвідувальних знімків часів холодної війни. Дослідники вивчили розсекречені знімки, зроблені літаками U-2, а також супутниками CORONA та HEXAGON у період з 1967 по 1974 роки.

На них були видні сліди стін, воріт, вулиць та ділянок з різною щільністю забудови. Ці старі знімки дали археологам уявлення про місце розкопок до недавніх змін у ландшафті.

Під час польового сезону 2025 року команда перевірила ці спостереження на місці. За допомогою диференціального GPS та зйомки з дронів було створено нову топографічну карту, ортофотознімок та цифрову модель рельєфу. Потім археологи обстежили Нижнє місто пішки, використовуючи сітку розміром 40 на 40 метрів, фіксуючи кераміку та інші матеріальні залишки на поверхні.

Результати показали, що ця територія мала довгу історію заселення від третього тисячоліття до н. е. аж до ісламського періоду, причому особливо інтенсивним було заселення в період Середньоассирійської, Новоассирійської та постассирійської епох.

Дослідники вивчили розсекречені знімки, зроблені літаками U-2, а також супутниками CORONA та HEXAGON у період з 1967 по 1974 роки Фото: Antiquity

Магнітометрія надала ще один важливий доказ. У окремих районах магнітні візерунки відповідали впорядкованим вулицям, житловим кварталам та великим будівельним комплексам. Це дозволило вченим пов'язати матеріальні залишки, видимі на поверхні, зі спорудами, що досі залишаються похованими під землею.

Німруд був імперською столицею Ассирії приблизно з 879 до 707 р. до н. е., що дає можливість вивчати зміни, які відбувалися в місті упродовж тривалого періоду. Нижнє місто може надати свідчення не лише про будівлі, а й про те, як імперська столиця змінювалася з плином часу.

Дослідження все ще перебуває на початковій стадії. Плануються подальші геофізичні обстеження, геоархеологічні роботи, цільові пробні розкопки та масштабніші розкопки на відкритих ділянках.

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