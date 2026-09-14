Артефакт належав впливовій жінці: золотий перстень з Болгарії виявився символом влади (фото)

Невеликий золотий перстень, знайдений поблизу Златограда в Болгарії, зберіг ім'я жінки, яка жила у візантійському світі майже сім століть тому. Цей артефакт XIV століття свідчить про те, що його власниця мала право засвідчувати документи від свого імені.

Перстень з написом "Севаста Марія Скулена" публічно представили у Златограді 5 вересня 2026 року археолог професором Микола Овчаров та інженер Олександр Мітушев, у зареєстрованій приватній колекції якого знаходиться цей предмет, пише Arkeonews.

За даними Болгарського інформаційного агентства, знахідка походить із території площею від чотирьох до п'яти кілометрів поблизу Златограда, що простягається в бік грецького кордону. Первісний археологічний контекст артефакту невідомий, що обмежує можливості щодо точного визначення місця проживання Марії або обставин втрати персня.

Перстень зберіг ім'я жінки, яка жила у візантійському світі майже сім століть тому Фото: Prof. Nikolay Ovcharov

Спеціаліст із сигілографії Дімітар Стоіменов розшифрував грецький напис як "Севаста Марія Скулена". Літери були викарбувані дзеркально, щоб вони правильно відображалися під час відбитка персня у м'якому воску.

Жіночі персні-печатки візантійського періоду зустрічаються набагато рідше, ніж чоловічі. Це робить цей предмет особливо цінним для істориків, оскільки він безпосередньо пов'язує жінку, ім'я якої відоме, з інструментом документальної влади.

За формою літер перстень датується серединою XIV століття, ймовірно, 1330-ми — 1350-ми роками. Овчаров зазначив, що, ймовірно, кільце було виготовлено в провінційній майстерні Візантійської імперії в період правління династії Палеологів.

Титул "севаст" також дає підказку щодо соціального становища Марії. Колись цей титул був зарезервований для осіб дуже високого рангу, але до XIII–XIV століть його статус змінився, і його почали використовувати також серед провінційної еліти.

Жіночі персні-печатки візантійського періоду зустрічаються набагато рідше, ніж чоловічі Фото: Prof. Nikolay Ovcharov

Існує можливий зв'язок між Марією та родиною Скулес, згаданою в документах з того самого широкого регіону. Овчаров процитував документ 1338 року з Великої Лаври на горі Афон, у якому згадується Севаст Скулес як землевласник у східній частині Серреської рівнини. Вчений припустив, що Марія Скулена могла бути його дружиною.

Життя Марії Скулени неможливо повністю реконструювати. Історики не знають, які документи вона скріплювала печаткою та наскільки великим був її вплив. Але перстень свідчить, що її ім'я було достатньо важливим, аби його вигравіювали на золоті та відтворили у воску.

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