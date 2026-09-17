Людовик XIV керував своїм двором одним поглядом: що означала його піднята брова
Король Франції Людовик XIV майстерно створив психологічну пастку, яка змушувала можновладців викручуватися, як тільки можна, аби залишитися в полі зору монарха.
"Погляд короля" став найдосконалішим в історії інструментом абсолютного контролю, хоча сама стратегія була геніально простою: примусова близькість, пише "Фокус".
Справа в тому, що король змусив правлячу еліту переселитися до Версальського палацу, позбавивши її тим самим реальної влади. У цій "золотій клітці" єдиною цінною валютою стала увага монарха.
Достатньо було королю поглянути на придворного й кивнути — і його вплив злітав до небес. Але якщо король відводив погляд — людина ніби переставала існувати.
За часів правління Людовика XIV найстрашнішою фразою при дворі було: "Я його не бачу". Таким чином король миттєво позбавляв суперника статусу та доступу до влади. Решта знаті одразу ж відверталася від опального вельможі, боячись "заразитися" королівською немилістю.
Жодних судів, жодного насильства, лише повне соціальне забуття.
Герцог де Сен-Симон зазначав, що Людовик XIV майстерно використовував найдрібніші нюанси міміки — погляд, підняту брову. Таким чином він нацьковував придворні угруповання одне на одне у вічній боротьбі за його прихильність.
Людовику XIV не було потреби кидати людей до в’язниць. Він створив систему, в якій аристократи самі стежили один за одним, до смерті боячись випасти з цього "алгоритму".
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