Ерцгерцогиня Австрії заплатила 40-тисячному війську шоколадними монетами: міф чи правда

Останнім часом велику популярність набула історія про те, як ерцгерцогиня Австрії Марія Терезія нібито заплатила 40-тисячному війську шоколадними монетами. На такий крок фактична правителька Священної Римської імперії зважилася через порожню скарбницю.

Йдеться про Війну за австрійську спадщину (близько 1741 року), коли в скарбниці Марії Терезії не залишилося срібла для виплати платню армії угорських гусарів, пише Фокус.

У 1740 році 23-річна ерцгерцогиня успадкувала розорену імперію, оточену ворогами. Пруссія, Франція та Іспанія, нехтуючи попередніми договорами, вторглися в її володіння одразу після смерті її батька.

У 1741 році вона з’явилася перед угорським сеймом із немовлям-сином на руках, благаючи про допомогу. У відповідь дворяни оголили мечі й пообіцяли виставити 40 тисяч вершників для захисту її інтересів.

Виживання ерцгерцогині залежало не від кондитерських хитрощів, а від політичного театру та неймовірної сили волі. Не маючи ані грошей, ані доступу до кредитів, вона використовувала свій статус матері та королеви, щоб заручитися відданістю підданих.

Її армія, насправді, отримувала платню знеціненими монетами та борговими розписками. У той же час шоколад залишався неймовірною розкішшю, і його можна було знайти лише при дворі. Тоді шоколад вживали у рідкому вигляді, у самої Марії Терезії була величезна кількість срібних шоколадниць і чашок.

Зрештою, завдяки масштабним адміністративним і податковим реформам, ерцгерцогиня відновила регулярну армію чисельністю 108 тисяч осіб. Її непохитність перетворила розрізнений конгломерат земель, що перебував на межі розпаду, на сучасну європейську державу, яка проіснувала століття.