Эрцгерцогиня Австрии заплатила 40-тысячной армии шоколадными монетами: миф или правда

В последнее время большую популярность получила история о том, как эрцгерцогиня Австрии Мария Терезия якобы заплатила 40-тысячной армии шоколадными монетами. На такой шаг фактическая правительница Священной Римской империи пошла из-за пустой казны.

Речь идет о Войне за австрийское наследство (около 1741 года), когда в казне Марии Терезии не осталось серебра для выплаты жалования армии венгерских гусар, пишет Фокус.

В 1740 году 23-летняя эрцгерцогиня унаследовала разоренную империю, окруженную врагами. Пруссия, Франция и Испания, пренебрегая прежними договорами, вторглись в ее владения сразу же после смерти ее отца.

В 1741 году она предстала перед венгерским сеймом с младенцем-сыном на руках, взывая о помощи. В ответ дворяне обнажили мечи и пообещали выставить 40 тысяч всадников для защиты ее интересов.

Выживание эрцгерцогини не зависело не от кондитерских уловок, а от политического театра и невероятной силы воли. Не имея ни денег, ни доступа к кредитам, она использовала свой статус матери и королевы, чтобы заручиться преданностью подданных.

Ее армия, на самом деле, получала жалованье обесцененными монетами и долговыми расписками. В это же время, шоколад оставался невероятной роскошью, и его можно было найти только при дворе. Тогда шоколад употребляли в жидком виде, у самой Марии Терезии было огромное количество серебряных шоколадниц и чашек.

В конечном счёте, благодаря масштабным административным и налоговым реформам, эрцгерцогиня воссоздала регулярную армию численностью 108 тысяч человек. Ее стойкость превратила разрозненный конгломерат земель, находившийся на грани распада, в современную европейскую державу, просуществовавшую столетия.