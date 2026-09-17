Людовик XIV правил своим двором одним взглядом: что означала его приподнятая бровь
Король Франции Людовик XIV мастерски создал психологическую ловушку, которая вынуждала знать лезть из кожи вон, чтобы остаться в поле зрения монарха.
“Взгляд короля” стал совершенным в истории инструментом абсолютного контроля, хотя сама стратегия была до гениальности проста: принудительная близость, пишет Фокус.
Дело в том, что король заставил правящую элиту переселиться в Версальский дворец, лишив ее тем самым реальной власти. В этой “золотой клетке” единственной ценной валютой стало внимание монарха.
Стоило королю взглянуть на придворного и кивнуть — и его влияние взлетало до небес. Но если король отводил взгляд – человек словно переставал существовать.
Во время правления Людовика XIV самой страшной фразой при дворе было: “Я его не вижу”. Таким образом король мгновенно лишал соперника статуса и доступа к власти. Остальная знать тут же отворачивалась от опального вельможи, страшась “заразиться” королевской немилостью.
Никаких судов, никакого насилия, только полное социальное забвение.
Герцог де Сен-Симон отмечал, что Людовик XIV мастерски использовал малейшие нюансы мимики — полувзгляд, приподнятую бровь. Таким образом он стравливал придворные группировки в вечной борьбе за его благосклонность.
Людовику XIV не было необходимости бросать людей в темницы. Он выстроил систему, в которой аристократы сами следили друг за другом, до смерти боясь выпасть из этого “алгоритма”.
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