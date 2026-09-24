Шведский король устроил настолько грандиозный пир, что он чуть не погубил королевство

Король Швеции Адольф Фредрик, который правил с 1751 по 1771 год, не был блестящим военачальником или мудрым правителем, он прославился своими пирами.

В 1771 году шведский король решил устроить самое грандиозное пиршество, которое чуть не погубило все королевство, пишет Фокус.

Вечером 12 февраля он решил устроить ужин, на фоне которого даже римские императоры показались бы сидящими на диете.

Меню представляло собой настоящий марафон чревоугодия: омары, икра, квашеная капуста, копченая сельдь и отварное мясо — и всё это запивалось реками шампанского.

Но у короля была особая страсть. Он потребовал «семлу» — традиционную шведскую булочку с миндальной пастой и жирными сливками, которую подают с горячим молоком. Обычно люди съедали одну такую ​​порцию. Адольф Фредрик съел четырнадцать.

Когда он доел четырнадцатую порцию, его организм не выдержал колоссального объема съеденного.

Король рухнул в кресло: его пищеварительная система отказала под тяжестью собственной жадности. К полуночи монарх скончался, а Швеция погрузилась в конституционный кризис.

В историю Адольф Фредрик вошел как монарх, который “объел себя до смерти”.

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