На Туринской плащанице обнаружена ДНК: подтверждает историю о воскресении Иисуса

Исследователи проанализировали льняные волокна и выявила на плащанице следы редкой генетической линии, характерной для жителей Святой земли.

Туринская плащаница — погребальное полотно длиной около 4,3 метра, в которое, как считается, было завернуто тело Иисуса Христа после распятия. Полотно также является одним из самых изученных и вызывающих жаркие споры артефактов в истории, пишет Daily Mail.

Первый радиоуглеродный анализ Туринской плащаницы был проведен в 1980-х годах и указывал на средневековое происхождение реликвии. Впрочем, некоторые исследователи утверждают, что другие данные, полученные при изучении ткани, свидетельствуют об ином. Однако недавний анализ волокон, взятых с плащаницы, дал результаты, которые, как считается, связывают загадочный артефакт с библейскими событиями.

Исследование было проведено командой итальянских ученых, которые повторно проанализировали льняные волокна, изъятые с различных участков плащаницы еще в 1978 году. Команда использовала метод секвенирования нового поколения, позволяющий одновременно анализировать миллионы генетических фрагментов.

Ученым удалось обнаружить редкую генетическую линию, характерную преимущественно для жителей Ближнего Восток — в частности, для друзов, проживающих на Святой земле, в Иордании, Ливане и Сирии. Кроме того, были обнаружены солелюбивые организмы — это позволяет предположить, что в прошлом ткань хранилась или находилась вблизи водоемов с соленой водой.

Считается, что эти данные подтверждают пребывание плащаницы на Ближнем Востоке и в условиях высокой солености, добавляя еще один элемент в мозаику научных свидетельств в пользу подлинности плащаницы. Впрочем, исследователи подчеркивают, что анализ ДНК не может доказать, что в эту ткань действительно был завернут Иисус, равно как и определить, является ли она средневековой или же ей уже 2000 лет.

Отметим, что первое документально подтвержденное публичное появление плащаницы относится к 1350-м годам и связано с французским рыцарем Жоффруа де Шарни, который выставил ее на всеобщее обозрение. Однако обстоятельства, при которых получил эту ткань, все еще остаются загадкой.

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