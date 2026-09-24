Это поселение существовало еще до Парижа: наконец найдены остатки Лютеции (фото)

Рядом с собором Нотр-Дам в Париже археологи обнаружили свидетельства существования Лютеции — древнего кельтского поселения. Открытие произошло во время раскопок во внутреннем дворике больницы "Отель-Дье" на острове Иль-де-ла-Сите.

Команда археологов обнаружила стену высотой 20 метров, построенную из камня и дерева. Её конструкция соответствовала кельтским методам фортификации, в частности использованию крупных каменных блоков и системы деревянных балок, пишет Live Science.

Дороте Шауи-Дерье, главный куратор по вопросам культурного наследия Региональной археологической службы Иль-де-Франс, отметила, что архитектура "сразу же дала нам основания полагать, что это стена, построенная в галльском стиле".

Группа археологов обнаружила стену высотой 20 метров, построенную из камня и дерева Фото: DRAC Île-de-France

Другие находки подтвердили эту идентификацию. У стены археологи обнаружили обугленные материалы, сгоревшие семена и остатки деревянного сооружения. У его основания также было найдено галльское острие копья.

Предварительная датировка деревянных элементов методом углерода-14 указала на период между 200 и 10 годами до н. э., охватывающий время, когда Лютеция была заселена паризиями — кельтским племенем, прожившим вдоль Сены.

Лютеция была оппидумом — укреплённым кельтским поселением — и служила главным центром паризиев. Во время Галльских войн римские войска под командованием Юлия Цезаря в 52 году до н. э. сражались в битве при Лютеции. Войска Цезаря одержали победу, но, согласно его описанию в "Галльских войнах", галлы сожгли поселение и разрушили его мосты, чтобы не дать римлянам захватить его.

На протяжении веков археологи спорили о том, где именно находился центр Лютеции. Недавно обнаруженная стена является материальным доказательством того, что поселение занимало остров Иль-де-ла-Сите и что в период, описанный Цезарем, на этом месте произошёл крупный пожар.

Лютеция была оппидумом — укрепленным кельтским поселением — и служила главным центром паризиев Фото: DRAC Île-de-France

"Эта находка восполняет пробел в археологии. На протяжении веков велись споры о местоположении Лютеции", — отметил Стефан Дешам из Региональной археологической службы Иль-де-Франс. "Сегодня, благодаря этой стене и её контексту, у нас, возможно, появился ключ к разгадке этой тайны".

Остатки слишком хрупкие, чтобы их можно было полностью сохранить, поскольку пожар повредил древние материалы. Вместо этого археологи планируют зафиксировать стену с помощью 3D-фотограмметрии, создав подробный цифровой снимок и реплику, чтобы это сооружение всё же можно было исследовать и представить общественности.

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