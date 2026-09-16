Крупнейший клад кельтских времен: в Тюрингии обнаружили редкие монеты (фото)

Археологи в центральной Германии обнаружили одиннадцать серебряных монет, возраст которых превышает 2000 лет. Эта находка стала крупнейшим кельтским кладом, обнаруженным на сегодняшний день в Тюрингии.

Одиннадцать монет датируются I веком до н. э. и известны как "квинарии" пражского типа. На монетах изображены маленькие лошади, что свидетельствует об их кельтском происхождении, пишет tagesschau.

Андреас Гуммель из Тюрингского государственного управления по культурному наследию и археологии отметил: "Это крупнейшее кельтское сокровище монет того периода в Тюрингии". Ранее в пределах региона было зарегистрировано лишь около 80 экземпляров монет этого типа.

Одиннадцать монет датируются I веком до н. э. и известны как "квинарии" пражского типа Фото: dpa

Археологи полагают, что монеты изначально были спрятаны вместе, вероятно, в органическом контейнере, который с тех пор исчез. Монеты обнаружили разбросанными на площади размером примерно 5,80 на 1,50 метра.

Местонахождение клада также может дать дополнительную информацию о кельтской торговле в этом регионе. Археологи полагают, что монеты, вероятно, были отчеканены в монетном дворе к северо-западу от Зингена.

Археологи также обнаружили римский денарий, датируемый примерно 164–169 годами н. э. Фото: dpa Ученые обнаружили красно-желтую стеклянную бусину раннего средневековья Фото: dpa

Место находки расположено между этой предполагаемой зоной производства и важными кельтскими памятниками на юге Тюрингии, в частности поселением Штайнсбург недалеко от Ремхильда.

Клад монет был обнаружен в ходе археологических исследований, проводившихся в июле и августе 2025 года в рамках строительных работ по возведению новой пожарной станции на месте бывшей спортивной площадки на Зингер-Берге. Эти работы рассматривались как экстренные раскопки, проведенные в связи с тем, что строительство могло нанести ущерб археологическим памятникам. Тогда было обнаружено несколько монет, но целенаправленные дальнейшие работы в августе 2026 года предоставили доказательства, необходимые для классификации этой группы как клада.

Археологические исследования были проведены в рамках строительных работ по возведению новой пожарной станции Фото: dpa

На месте раскопок также были найдены другие предметы, относящиеся к разным историческим периодам. Среди них — римский денарий, датируемый примерно 164–169 годами н. э., и раннесредневековая красно-желтая стеклянная бусина. Среди прочих находок — обломок железного ножа, изогнутая серебряная монета XVI века и прусская пуговица с униформы XIX или XX века.

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