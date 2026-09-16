Найбільший скарб кельтських часів: у Тюрингії знайшли рідкісні монети (фото)
Археологи в центральній Німеччині виявили одинадцять срібних монет, вік яких перевищує 2000 років. Ця знахідка стала найбільшим кельтським скарбом, виявленим на сьогодні в Тюрингії.
Одинадцять монет датуються I століттям до н. е. і відомі як "квінарії" празького типу. На монетах зображені маленькі коні, що свідчить про кельтське походження, пише tagesschau.
Андреас Гуммель із Тюрингського державного управління з управління культурною спадщиною та археології зазначив: "Це найбільший кельтський скарб монет цього періоду в Тюрингії". Раніше в межах регіну було зареєстровано лише близько 80 екземплярів цього типу монет.
Археологи вважають, що монети спочатку були заховані разом, ймовірно, в органічному контейнері, який з того часу зник. Монети знайшли розкиданими на площі розміром приблизно 5,80 на 1,50 метра.
Місцезнаходження скарбу також може надати додаткову інформацію про кельтську торгівлю в цьому регіоні. Археологи вважають, що монети, ймовірно, були викарбувані в монетній майстерні на північний захід від Зінгена.
Місце знахідки розташоване між цією ймовірною зоною виробництва та важливими кельтськими пам'ятками на півдні Тюрингії, зокрема поселенням Штайнсбург поблизу Ремхільда.
Скарб монет знайшли під час археологічних досліджень, які проводилися в липні та серпні 2025 року в рамках будівельних робіт з зведення нової пожежної станції на колишньому спортивному майданчику на Зінгер-Берзі. Ці роботи розглядалися як екстрені розкопки, проведені через те, що будівництво могло зашкодити археологічним пам'яткам. Тоді було виявлено кілька монет, але цілеспрямовані подальші роботи в серпні 2026 року надали докази, необхідні для класифікації цієї групи як скарбу.
На місці розкопок також було знайдено інші предмети з різних історичних періодів. Серед них — римський денарій, датований приблизно 164–169 роками н. е., та ранньосередньовічна червоно-жовта скляна намистина. Серед інших знахідок — уламок залізного ножа, зігнута срібна монета XVI століття та прусський ґудзик з уніформи XIX або XX століття.
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