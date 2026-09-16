Найбільший скарб кельтських часів: у Тюрингії знайшли рідкісні монети (фото)

Археологи в центральній Німеччині виявили одинадцять срібних монет, вік яких перевищує 2000 років. Ця знахідка стала найбільшим кельтським скарбом, виявленим на сьогодні в Тюрингії.

Одинадцять монет датуються I століттям до н. е. і відомі як "квінарії" празького типу. На монетах зображені маленькі коні, що свідчить про кельтське походження, пише tagesschau.

Андреас Гуммель із Тюрингського державного управління з управління культурною спадщиною та археології зазначив: "Це найбільший кельтський скарб монет цього періоду в Тюрингії". Раніше в межах регіну було зареєстровано лише близько 80 екземплярів цього типу монет.

Одинадцять монет датуються I століттям до н. е. і відомі як "квінарії" празького типу Фото: dpa

Археологи вважають, що монети спочатку були заховані разом, ймовірно, в органічному контейнері, який з того часу зник. Монети знайшли розкиданими на площі розміром приблизно 5,80 на 1,50 метра.

Місцезнаходження скарбу також може надати додаткову інформацію про кельтську торгівлю в цьому регіоні. Археологи вважають, що монети, ймовірно, були викарбувані в монетній майстерні на північний захід від Зінгена.

Археологи також знайшли римський денарій, датований приблизно 164–169 роками н. е. Фото: dpa Вчені виявили ранньосередньовічну червоно-жовту скляну намистину Фото: dpa

Місце знахідки розташоване між цією ймовірною зоною виробництва та важливими кельтськими пам'ятками на півдні Тюрингії, зокрема поселенням Штайнсбург поблизу Ремхільда.

Скарб монет знайшли під час археологічних досліджень, які проводилися в липні та серпні 2025 року в рамках будівельних робіт з зведення нової пожежної станції на колишньому спортивному майданчику на Зінгер-Берзі. Ці роботи розглядалися як екстрені розкопки, проведені через те, що будівництво могло зашкодити археологічним пам'яткам. Тоді було виявлено кілька монет, але цілеспрямовані подальші роботи в серпні 2026 року надали докази, необхідні для класифікації цієї групи як скарбу.

Археологічні дослідження відбулися в рамках будівельних робіт з зведення нової пожежної станції Фото: dpa

На місці розкопок також було знайдено інші предмети з різних історичних періодів. Серед них — римський денарій, датований приблизно 164–169 роками н. е., та ранньосередньовічна червоно-жовта скляна намистина. Серед інших знахідок — уламок залізного ножа, зігнута срібна монета XVI століття та прусський ґудзик з уніформи XIX або XX століття.

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