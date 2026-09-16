Таких ще не знаходили: археологи досліджують унікальний петрогліф у Іспанії (фото)

Археологи на північному заході Іспанії досліджують велике наскельне зображення, на якому, ймовірно, збереглося планування доісторичної хатини. Ця знахідка є частиною більш масштабного дослідження в Галісії, де наскельне мистецтво, поховальні пам'ятки та укриття свідчать про складний доісторичний ландшафт.

Роботи проводяться в Санта-Марія-Мадалена-де-Адай в рамках археологічної експедиції 2026 року. Експедиція, очолювана професором Університету Сантьяго-де-Компостела та дослідницею CISPAC Пілар Пріето, розпочалася 31 серпня і триватиме до 18 вересня, пише Heritage Daily.

Одним з головних об'єктів дослідженння є петрогліф, який, на думку дослідників, зображує основу хатини площею близько 40 квадратних метрів. Пріето охарактеризувала це зображення як унікальне для Європи та зазначила, що його вивчення може допомогти доповнити уявлення про те, що дослідники вважають "сакральним ландшафтом" навколо Адаї.

Команда досліджує два скельні укриття в Пенас-до-Кальдейро. У Пена-Травеса археологи вивчають петрогліф, що складається зі складних груп чашоподібних заглиблень, висічених на поверхні скелі. В іншому укритті знаходиться набагато більший малюнок, який інтерпретується як план доісторичної хатини.

Розміри петрогліфа роблять це зображення особливо незвичайним. Дослідники порівнюють його з іншими археологічними знахідками в цьому районі, щоб зрозуміти, як доісторичні люди використовували та сприймали навколишній ландшафт.

Попередні дослідження визначили це місце як археологічний комплекс бронзової доби з можливою похоронною та ритуальною функцією. У дослідженні, опублікованому в 2025 році, також було задокументовано характерну кругову структуру "рода" та описано ширшу територію як ритуальний ландшафт.

Цей регіон відомий своїми петрогліфами, проте остання знахідка є унікальною Фото: Wikimedia Commons

Кампанія 2026 року доповнила цю картину новими елементами. Археологи каталогізували шість раніше не задокументованих каменів та два додаткові петрогліфи. Ці знахідки збільшують кількість відомих археологічних об'єктів навколо Адаї та надають дослідникам більше доказів для вивчення зв'язків між наскальним мистецтвом, похоронними пам'ятками, укриттями та поселеннями.

На наступному етапі увага буде приділена як підземним, так і видимим залишкам. На кінець вересня заплановано проведення геофізичних досліджень. Оскільки ці методи є неінвазивними, дослідники можуть виявляти можливі поховані споруди та інші аномалії без розкопування ґрунту.

Результати досліджень можуть допомогти визначити, на чому слід зосередити увагу під час майбутніх археологічних робіт. У поєднанні з уже зареєстрованими наскельними гравюрами та пам'ятками вони можуть продемонструвати, як змінювався ландшафт Адаї та як використовувалися різні місця у доісторичній епосі.

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